Ante numerosas solicitudes de adopción, DIF Estatal hace “riguroso estudio”

La directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló, dio a conocer que en lo que va del año se han dado 13 niños en adopción.Detalló que los menores han sido entregados a personas que provienen no sólo del Estado, sino también de otras, pues aseveró que aquí las leyes en la materia permiten que el trámite sea más rápido."Este año hemos entregado 13 niños en adopción (a personas) que vienen no solamente del Estado sino de toda la República. Por ser Veracruz el Estado que facilita más una adopción se acercan más al DIF Estatal", comentó en entrevista.Quintanar Barceló enumeró que actualmente en el albergue de Conecalli permanecen 140 niños, quienes según ella no tienen muchos años de estar en este lugar, aunque describió que fueron abandonados de alguna manera o tienen alguna discapacidad."Hay unos que son niños ‘institucionales’, que por alguna condición de que tienen varias discapacidades, siguen estando con nosotros. Pero sí están muy bien resguardos y muy bien atendidos. Los que tenemos la oportunidad de que tengan una familia, pues les damos salida inmediata", expresó.La funcionaria sostuvo que tienen "bastantes" solicitudes de adopción en trámite, a las que se les hace un estudio "muy riguroso" para que el menor quede con la "mejor opción"."Y le damos seguimiento cuando el niño es adoptado, estamos en comunicación constante con la familia, se hacen citas o se habla directamente con el niño si quiere seguir, pero normalmente no regresa ninguno, están muy contentos, nos mandan fotos, ahorita en vacaciones andan en la playa", expuso.Sobre los menores que han quedado huérfanos de madre y padre a causa del COVID-19, afirmó que se les ha integrado con algún familiar para evitar que hayan niños en los albergues."Es tratar de que estén en familia y ha habido la oportunidad de que algún familiar se acerque, los proteja y los resguarde y eso ha sido lo mejor para ellos", aseveró al decir que los infantes son entregados a sus seres queridos luego de un trámite legal."Cuando es familia nada más se les entrega (la patria potestad) a la familia y ahí entra la Fiscalía, y ahí nos vamos nosotros", indicó la titular del DIF Estatal.