Ante ola de crímenes, vecinos de Santa Isabel I se autodefienden, en Coatzacoalcos

Un sistema de alarmas conectado entre varias casas es la opción que determinaron tomar los vecinos de la colonia Santa Isabel I, ante la creciente ola de asaltos y actos vandálicos de las últimas semanas.Apenas en días pasados, una joven de 17 años fue víctima de un atraco donde sufrió una herida muy profunda, de 10 centímetros, en una de sus piernas.Esto llevó a que los habitantes del lugar se organizaran y, tras varias reuniones en una cancha de usos múltiples, decidieran tomar la decisión de blindarse entre ellos.Aunado al atraco, por lo menos 4 robos a casa habitación han tenido lugar en la zona.Don José Trinidad externó que él junto a su esposa hacen limpieza en la cancha donde se realizan las reuniones, toda vez que el gobierno municipal no lo hace; y explicó la situación que se vive por la ola de violencia."Esto fue el acabose porque en menos de 15 días fueron 4 robos, muy constantes; una niña sufrió un atraco y ya todos los vecinos salieron a buscar al chavo, pero ya no lo encontraron. Ya llevamos dos reuniones y tomamos estas medidas", añadió.Explicó que por lo ocurrido con la niña, la policía dio a conocer que estaría pasando por el lugar dos veces al día en un lapso de 2 meses, no obstante, consideran que no es suficiente ante la gravedad del asunto."Ya tomamos medidas, vamos a hacer guardias también, vamos a salir en las noches, no puede seguir pasando esto en casas particulares, el vecino dañado también ha venido a las juntas, ha sido constante y muy cercano de todo", externó.Quienes puedan colocarán cámaras de videovigilancia para incrementar la seguridad.Hay que recordar que en esta misma colonia fue detectado hace unos meses un hombre que espiaba a las mujeres por las ventanas y nunca fue detenido.