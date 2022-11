Ante panorama económico complicado para 2023, instan a no endeudarse

Un escenario “complicado” en el inicio de 2023 para Veracruz y México proyectó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan Carlos Díaz Morante.El dirigente patronal no descartó que la tasa de inflación continúe en alza, por lo menos rumbo a abril de 2023.“Definitivamente no vemos por ningún lado que el índice de inflación vaya a bajar, por lo pronto, lo que es este año y los primeros dos, o tres o a lo mejor abril del próximo año sí creemos que la inflación vaya a estar entre un 7.5 a un 8.4 por ciento”.Debido a que todas las proyecciones anticipan un escenario similar, reiteró el consejo a los consumidores de abstenerse de contratar nuevos créditos.“Es nuestra recomendación y más ahorita que viene el tema de El Buen Fin es definitivamente tratar de gastar lo que tenga uno en la cartera y no meterse con instituciones bancarias”.Enfatizó que desde octubre pasado repuntaron las tasas de interés y en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esta elevó dicho indicador y este impactó en la política monetaria del Banco de México.“Y todo lo que son intereses en préstamos bancarios y tarjetas bancarias también estarán a la alza y ahorita será muy fácil agarrarlas y comprar y el problema va a ser después pagar”.Ante dicho escenario, recalcó la recomendación de gastar sólo lo necesario en estos últimos dos meses y el inicio de 2023.“Y hay varias casas por ahí que puede caer Estados Unidos en una recesión económica que si a Estados Unidos le afecta, a México le puede afectar en ese tema”.