Ante poco crecimiento y mucha inflación exhortan a no endeudarse

Ante el pronóstico de poco crecimiento y alta inflación rumbo al 2023, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, exhortó a trabajadores y empresas no contratar nuevas deudas.“Porque además de todo se está viendo un panorama que la Fed (Reserva Federal) de los Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés y así como aumenta la tasa de interés y por políticas, México debe aumentar y al momento de adquirir créditos con intereses variables puede venir un tema importante de endeudamientos”.Esto puede detonar en un incumplimiento de pagos y si sigue el endeudamiento del Gobierno de México, puede impactar en las calificadoras.A esto, advirtió que bancos y calificadoras advierten de un crecimiento no mayor de 1.6 por ciento para el próximo año, cuando el presupuesto de egresos 2023 contempla un punto de partida de 3%.“No es realista porque está tomando como crecimiento un 3 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando el Banco de México y bancos internacionales y calificadoras nos dicen que el promedio de crecimiento va a estar entre 1.4 y 1.6 por ciento”.A lo anterior, añadió que al no captar el Gobierno con la recaudación estimada del 3 por ciento sobre 7.1 billones de pesos, iniciará con recortes a los programas presupuestados.“Y va impactar en las áreas que más afectan: seguridad, salud, educación y además, a ver recortes en tema de carreteras y si creo que por ahí tendríamos que empezar viendo un paquete más realista”.A esto, advirtió de la autorización de un préstamo de 4.2 millones de pesos y eso generará un problema en la inflación, con tasas de interés altas a mediados de 2023.“Este problema de estar tomando un paquete poco realista y que está priorizando el gasto social y que debemos de ver recortes al gasto, y en lugar de aumentar 33 por ciento a programas sociales solo se está aumentando el 4 a 5 por ciento a educación”.