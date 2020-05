Ante pronóstico de prolongada sequía, instan a cuidar agua

Ante las cada vez más prolongadas sequías que se padecerán, la población tiene que hacer consciencia y cuidar el agua, indicó Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del proyecto “Salvemos al Pico de Orizaba”.



Indicó que hace algunos años, las proyecciones en temporada de sequía eran de 100 días sin agua, luego se pasó a 150 y para este año fue de 200 días sin agua domiciliaria constante, lo que rebasa la mitad de los 365 días del año.



Explicó que esa proyección se basa en estimaciones moderadas sobre la pérdida de la capacidad del líquido.



Señaló que ante esa realidad que ya se vive, es necesario que las familias cambien su estilo de vida, para empezar que cuiden el agua, que aprendan a reciclarla y que cuenten con tanques para almacenarla.



Mencionó que diariamente una persona hace uso de un promedio de 146 litros de agua y si no la aprenden a cuidar, ¿qué harán cuando no la tengan? No podrán pagar 30 o 40 pesos diarios para comprar garrafones.



Rodríguez Demeneghi comentó que el pasado primero de mayo inició la temporada de lluvias y se tiene el pronóstico de que habrá lluvias torrenciales, es decir, caerá una gran cantidad de agua en pocos minutos.



Añadió que esto permitirá la recarga de los mantos freáticos y superficiales pero el tener los cuerpos de agua llenos no implica tener más agua en la llave de la casa, porque debido a la misma deforestación, ese líquido arrastrará más sedimentos, lo que complica su potabilización.



Insistió en la necesidad de que la gente se concientice y ayude a cuidar el líquido.