Ante quejas, autoridades de Xalapa defienden Casa Asistencial en Lomas Verdes

La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Mercy Pérez Arévalo, aseguró que la Casa Asistencial que se pretende construir en la Unidad Habitacional Lomas Verdes traerá beneficios para las niñas y adolescentes pero también para los vecinos.



Lo anterior, lo manifestó tras la inconformidad por parte de habitantes de la zona por la construcción de dicho proyecto al considerarlo muy apresurado, además de no informar previamente a los vecinos.



"Es necesario hacer la aclaración que esta casa asistencial será un espacio de puertas abiertas. No es un refugio, porque de repente creo que lo que ha causado tanto impacto y que ha generado inconformidad es que se desconoce lo que realmente es. Este centro asistencial es un símil al de la Aldea Meced".



Detalló que este espacio apoyará a niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, de manera temporal, si es que se encuentran en situación vulnerable.



"Es importante que quede muy clara la diferencia, porque se dice que será un refugio pero ese es otro modelo de atención a víctimas de violencia, no es un orfanato, ni un espacio para niñas con problemas con la ley. Tampoco es para atención de adicciones, es un espacio para darle alojamiento y comida a niñas de manera temporal en lo que se reconfiguran las condiciones para que ellas regresen a sus casas".



Expuso que se han tenido platicas con vecinos de la zona y se les ha hecho saber que todos podrán participar o acceder a las instalaciones, pues se pretenden contruir canchas para uso público.



"Esta casa asistencial pretende alojar a 15 niñas. Creo que el gran problema es que ha habido mucha desinformación. Ya escuchamos todas las opiniones de la comunidad, sí hemos tenido reuniones con ellos. Se va a crear un espacio comunitario que tendría espacios deportivos y aulas de usos múltiples que podrían ser utilizados por la gente del fraccionamiento", concluyó.