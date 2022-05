Ante quejas por centros comerciales, Ahued revisará obras que Hipólito permitió

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que se revisará el Programa de Ordenamiento Urbano y Territorial que fue aprobado en noviembre de 2021, por el Cabildo de Hipólito Rodríguez Herrero, debido a que hay zonas de la ciudad, como la ubicada en el bulevar Europa, donde se permite la construcción de comerciales como el polémico "Imperial Las Ánimas".Al recibir a vecinos de diversos fraccionamientos como Monte Magno, La Marqueza, Monte Novo y El Vergel, dijo sentirse preocupado de esta situación, de allí que es importante analizar el documento avalado por la anterior Comuna y hacerle las adecuaciones que requiera."A mí sí me preocupa, tenemos que revisar el Programa de Ordenamiento Urbano y Territorial, que es el que nos mandata a nosotros, no lo que invente el Alcalde, el Regidor o el Director. Tiene que ver con algo que está aprobado en Cabildo en noviembre del año pasado, publicado en diciembre y que está ratificado", comentó.Ahued Bardahuil reiteró su preocupación porque ese predio de 3 hectáreas, donde la inmobiliaria Bosque de Las Ánimas desarrolla la plaza comercial no quedó con ninguna restricción para ejecutar obras de este tipo."Entonces tendremos que ver la parte legal, qué bueno que ya intervino la SEMARNAT (a través de la PROFEPA) por alguna cuestión que cometieron allá. Tienen que liberar, digamos, esa suspensión, si está correcto y tendrán que hacerse acreedores a las cuestiones que sean", dijo.Asimismo, señaló que no hay un proyecto ejecutivo que esté o se haya aprobado de ese desarrollo comercial, más que un "render" que fue presentado ante la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Capitalina."Es la información que tenemos hasta ahorita", puntualizó ante los presentes en la sala de Cabildo, al tiempo que recordó que el permiso que otorgó su administración fue únicamente para el movimiento de tierra, mismo que se detuvo este lunes luego de la clausura hecha por la PROFEPA al detectarse un daño ambiental.