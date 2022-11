Ante reto de oposición de votar ya la Reforma Electoral, AMLO dice tener “Plan B”

Luego que diputados de oposición retaran al partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y al Presidente a votar ya su iniciativa de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a resolverlo, pero adelantó que tiene un “Plan B” en el que es posible que envíe una Ley o reforma a la Ley Electoral sin violar la Constitución para que se elijan a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, y que no haya plurinominales.En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los opositores buscan que ya se vote su iniciativa porque saben que posiblemente MORENA no tiene los votos necesarios para sacar adelante su reforma.“Es un asunto del Congreso. Pienso que deben de tratarlo y resolverlo, porque yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los ‘mapaches’, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México. Que se aleje una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos, y son muy clasistas y son muy racistas, eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces porque ya lo ha hecho de imponerse mediante el fraude. Entonces sí debe de resolverse lo de la incitativa de reforma a la Constitución para que haya democracia y si la rechazan porque también debe de saberse”, dijo.“Es probable que yo envíe una reforma a la Ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B (…) Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una Ley o alguna reforma a la Ley electoral, de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si es posible. Si de acuerdo con lo que establece la Constitución la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional pero son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Todo aquello que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar”, dijo.“Para una reforma constitucional no sólo se requiere una mayoría simple, se requieren dos terceras partes, no es mayoría. Hablamos que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional, se necesitan 334 votos, entonces no es fácil, porque MORENA tiene mayoría simple junto con sus aliados, tienen el 50 por ciento más uno, pero no alcanza para las dos terceras partes, 334.“Acaban de votar MORENA y sus aliados el Presupuesto, ahí sólo se necesita mayoría simple. Cuando se trata de en reforma constitucional ya no le alcanza al agrupamiento progresista. Lo que quieren los opositores, que ya están juntos, es que se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores lo mismo, no es mayoría simple. Esto pasó cuando la Reforma Eléctrica, se acuerdan que era una reforma constitucional y claro que los conservadores votaron en favor de Iberdrola, en contra de la CFE, en contra de la empresa pública porque así son.“Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante que haya democracia y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la Ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, dijo.