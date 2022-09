Ante riesgo de deslave, exhortan a familias desalojar casas, en Córdoba

Vecinos de la exvía del Huatusquito entre avenidas 6 y 8, se niegan a desalojar sus viviendas pese al riesgo latente por el deslave que se registra en ese punto que se ubica cerca del río San Antonio.Jacobo Martínez, vecino del lugar refirió que el edificio en riesgo tiene más de 40 años de antigüedad y los deslaves son recientes, considera que no hay riesgo pero que sí urge una obra con muros de contención y que se evite el paso vehicular.Otras vecinas señalan que las autoridades municipales les ofrecen ubicarlas en un albergue pero no se van ir porque sólo es para ir a dormir y regresar a su casa.Además implica gastos de rentas, depósitos, mudanza y no tienen dinero.En esta zona son unas 12 familias que han sido notificadas de manera formal para que dejen sus viviendas.Enfatizaron que este es un problema añejo, incluso se ve en toda la ribera un caserío que no tiene muros ni cimientos.Este martes habrá una reunión con las autoridades donde esperan les den una solución ante la negativa de ser desalojados.Por su parte, el presidente municipal Juan Martínez Flores informó que vendrán a Córdoba unos geólogos para analizar el proyecto que se hará para detener los deslaves que se registran ahí.La obra deberá ser realizada este año a fin de que evitar una desgracia.En total han notificado 12 familias que viven en la zona y que se niegan a irse a un albergue o ser reubicados.