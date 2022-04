Ante sequía, Coatzacoalcos intentará reparar sus olvidados pozos de agua

El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, dio a conocer que el municipio buscaría proveedores particulares para echar a andar los pozos de agua que en administraciones pasadas se construyeron y no se utilizaron.Con esta estrategia el munícipe busca subsanar la terrible sequía que se vive y la falta de agua de la presa “Yuribia”, por lo que indicó que ya desde el pasado viernes se echó a andar la maquinaria pertinente para trabajar en la reparación y mantenimiento de los pozos.Advirtió que el proyecto se realizará pese a que su puesta en operación conlleve que el costo del servicio de energía eléctrica para el municipio se incremente."Estamos en un momento del año donde el estiaje agudiza sus efectos, este y el de mayo y junio son los meses más agudos de escasez, no es cuestión de infraestructura que funcione o no lo que habitualmente está en servicio, ello tiene que ver con el caudal del Yuribia. El viernes se entregó maquinaria para la reparación de pozos, esperamos que estén trabajando a la voz de ya y si es necesario vamos a recurrir a proveedores particulares, con todo lo que conlleva, aunque se nos disparen los indicadores de consumo de energía eléctrica", dijo.Fue en el 2014, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando se invirtieron 50 millones de pesos para la construcción de 15 pozos, pero nunca se pudieron utilizar debido a que muchos fueron construidos en zonas de alta salinidad, lo que provocó que el agua extraída no fuera apta para el consumo cotidiano.En otros temas, a 4 meses de haber iniciado su administración, el alcalde, indicó que el mayor propósito de estos 4 años es y seguirá siendo tener avances en temas económicos, inversiones y demás.Añadió este puerto bajo su administración será desarrollarlo de forma Metropolitana, lo que no solo involucra un diagnóstico de esta ciudad, sino en otras aristas."Lo que hay que ponerle mucho empeño es que aterricen las inversiones ya que están programadas para el Corredor Interoceánico y las empresas que se van a instalar en el sur, la sociedad, pide, necesita y requiere empleo", explicó.Sobre la cervecera Constellation Brands, lamentó que esta finalmente no se estableciera en Coatzacoalcos y dijo que como empresa multinacional tienen una logística que con la propia valoración de la rentabilidad de la empresa como tal, asegura que su inversión llegará a beneficiar a esta ciudad.