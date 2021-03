Ante violencia electoral, la 4T no garantiza condiciones para diálogo: Arias Lovillo

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, criticó el ambiente de violencia política que impera en Veracruz en este proceso electoral.



"Rechazamos todo tipo de violencia. Me parece que tendría que haber un proceso electoral civilizado, basado en propuestas que cada organización tenga. Creo que paradójicamente quien Gobierna el país no ha establecido las condiciones para el diálogo".



Indicó que los atentados contra aspirantes no le quitan la intención de seguir en la contienda, sino todo lo contrario, pues dijo que lo peor que le puede suceder al país es que gane la violencia.



Además, el exrector de la Universidad Veracruzana (UV) comentó que lo necesario para mejorar la situación del país es crear verdaderas condiciones de calidad.



"Estamos atentando contra el futuro del país. Ante quién nos quejamos si no hay una oportunidad de diálogo, no hay una oportunidad de mirar cuáles son los argumentos que se tienen por parte del Gobierno y cuáles las sociedad", finalizó.