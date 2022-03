Ante violencia feminicida, el Gobierno no hace nada, reclama Colectivo

Esta mañana, frente al Parque Juárez, en la Capital del Estado, el Colectivo Mujeres Unidas y Seguras de Xalapa se manifestó en contra del machismo, la discriminación y la inseguridad a la que se enfrentan mujeres xalapeñas día con día.Integrante del Colectivo solicitó el apoyo del Gobierno para continuar con investigaciones, reabrir carpetas y ayuda en la búsqueda de mujeres desaparecidas pues mencionó que los que se encargan de buscar son los familiares."Sigue habiendo más feminicidios, Alerta Amber de mujeres que siguen desaparecidas, las familias son las que hacen todo por buscarlas y el Gobierno no hace nada", añadió.Asimismo, expuso que no existe la intención por parte de las autoridades en el proceso de denuncia y que incluso en ocasiones no se inicia el proceso."Tenemos en nuestro colectivo mujeres golpeadas y cuando vamos a apoyarlas para que hagan algo las autoridades, nos cierran la puerta, nos dicen que no, que son problemas de las mujeres que se arreglan en la casa y no es cierto porque a veces esas mujeres amanecen muertas", mencionó.Además, agregó que parte de esta protesta es en lucha por los últimos 5 feminicidios, entre los que destacó el de Alejandra, Guadalupe y Rosalba."No son familiares ni conocidas pero son mujeres y nos interesa la integridad de ellas como la de nosotras", dijo.Finalmente, denunció que la Fiscalía no avanza en las investigaciones y que, por el contrario, le da "carpetazo"."Hay muchísimo más mujeres muertas en este sexenio que en otros, hijas desaparecidas y no nos hacen caso, venimos a la Fiscalía y le dan carpetazo al asunto, ya basta de eso, ya basta de que las mujeres desaparezcamos, aparezcamos muertas, descuartizadas y no hagan nada", concluyó.