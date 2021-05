Antes a docentes “nos daban chicharrazos, golpes”, ahora ya no, dice Cuitláhuac

Al asegurar que se respetaron los derechos de los docentes que fueron detenidos el pasado lunes por bloquear la vialidad en Xalapa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que antes a los profesores que protestaban —él incluido—, les tocaban golpes y “chicharrazos” por parte de policías, lo que ya no ocurre.



“Muy diferente a como me trataron a mí, nada qué ver, no lo dije públicamente, pero tuve un chicharrazo aquí en el pecho, nunca lo percibí; (…) pero nada qué ver (ahora), ni cerca (a lo de antes), fueron golpes, macanazos, caballería, acuérdense los caballos, a galope, en contra de nosotros”, expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



Aunque afirmó que no acostumbra a victimizarse, reiteró que en el pasado, “siquiera se le avisaba, era de que llegaban con macanazos, nos daban chicharrazos”.



En días pasados, cabe recordar, fueron detenidos 14 integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV) por interrumpir el tránsito en la avenida Lázaro Cárdenas en protesta contra la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Todos terminaron por ser liberados tras la intervención del titular de la misma dependencia, Zenyazen Escobar.



De acuerdo al Gobernador, todo ocurrió porque los docentes se “desesperaron” ante un conflicto interno del mismo Sindicato. El grupo que se manifestó, explicó, ya ganó la toma de nota y reclama prebendas sindicales que superan los 100 millones de pesos.



Sin embargo, ese día el titular de la SEV atendía al otro grupo del SDTEV, lo que causó la inconformidad a pesar de que quienes protestaban ya habían sido atendidos la semana anterior y llegaron sin estar agendados.



Respecto a la actuación de los policías durante la protesta, el Gobernador aseguró que se siguieron los protocolos para garantizar los derechos de los profesores.



Al respecto, el mandatario acusó que la detención y altercado entre los uniformados con los integrantes de dicho sindicato magisterial el pasado lunes, se debió a la formación que recibieron en el pasado.



Por tanto, García Jiménez reafirmó que la detención de los maestros se dio conforme los protocolos establecidos, sin violencia, ni agresiones, sólo empujones, lo que a su decir es “normal” cuando alguien que cometió un delito en flagrancia, se rehusa a que sea subido a una patrulla para ser trasladado a los separos.



“Estas acciones se revisan, se busca si se exageró, por fortuna no hubo lesionados, empujones pues sí, cosas de esas se dan en una detención, pero ya estamos quitando esos golpes. Yo mismo me encargué que Asuntos Internos esté un poquito retirado de la corporación”, dijo el mandatario, al apuntar que con ello se evita la colusión que impida que se actúe contra los uniformados que abusan de la fuerza contra los manifestantes.



A decir del titular del ejecutivo, la acción emprendida por la Policía Estatal para retirar a los profesores que mantenían retenido a personal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), al interior de su sede, y que bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, se dio porque habían personas que retornaban a sus hogares y se vieron impedidas de circular por el tránsito ocasionado en dicha arteria vial.



“Nosotros hemos buscado una actuación de la Policía, de los elementos de seguridad muy apegada a protocolos de actuación. Esto es lo mejor porque ahí se actúa rápidamente, no se tiene que esperar a ver quién me da la orden, a ver si lo hago no lo hago, si me conviene hacerlo políticamente o no hacerlo”, puntualizó el titular del Ejecutivo.



En este punto, dijo que dicho protocolo, que ahora incluye perspectiva de género, Derechos Humanos y conservar derechos de todos, se generó al inicio de su administración, luego de las detenciones “polémicas” que se dieron, por “elementos formados durante mucho tiempo y de otra manera”.



Detalló que ante lo que estaba ocurriendo en la zona, habló con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para informarle el “estatus” de la manifestación, quien finalmente dio la autorización para actuar y detener a los docentes; al tiempo que pidió al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, que acudiera al cuartel de San José, con abogados para que por la vía legal, lograra su liberación, sin ser procesados judicialmente.



Además, el Gobernador sostuvo que en su administración siempre se ha priorizado el dialogo para resolver los conflictos, insistiendo que esa época de “represión” quedó en el pasado, porque se ha avanzado en una “verdadera transformación” de los cuerpos policiacos, mediante la capacitación constante de sus integrantes.