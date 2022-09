Antes de que lo corran… Diputado que apoyó “Ley Nahle” deja al PAN

El diputado Othón Hernández Candanedo confirmó que presentó su renuncia al PAN, señalando estar en desacuerdo con actitudes de la dirigencia estatal y nacional del instituto político.El legislador dijo que ya hizo el trámite y no descarta que, para el resto de la Legislatura, puede formar parte de otro grupo legislativo o conformar uno: “llevamos 2 semanas que presenté mi renuncia”.El legislador, hasta hoy coordinador de la bancada albiazul en el Congreso del Estado enfrentaba de hecho un proceso de expulsión por votar en bloque con MORENA a favor de la llamada “Ley Nahle”, que permite a los no nacidos en Veracruz ser candidatos a la gubernatura.“En la política como en el matrimonio hay que darnos tiempo y presenté yo mi renuncia a la militancia el pasado martes, ya es un hecho y seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo desde siempre”, dijo.Acusó que en la dirigencia nacional “solo escuchan unas voces” a conveniencia y recriminó que en el Congreso su ahora expartido no lo dejaba tener “libertad”.“No voy a estar de acuerdo en que me sancionen o me expulsen por algo que no creo que tenga el peso suficiente para poder hacerlo”, acotó.Hernández Candanedo señaló que su renuncia se debió más a que no quiso “darle gusto” a grupos políticos de ser expulsado o sancionado, de ahí que optó por la renuncia.Al respecto, el legislador no descarta que, para el resto de la Legislatura, puede formar parte de otro grupo legislativo o conformar uno, pues otros dos diputados, Nora Jessica Lagunes y Hugo González Saavedra, también enfrentan procesos similares por las mismas razones.“Siempre existe la posibilidad, recordemos que cuando hay diálogos se buscan los acuerdos; estaré platicando con mis compañeras y compañeros diputados”, dijo.Pese a su renuncia al partido, no descartó que vaya a dejar la coordinación de la bancada panista, aseverando que su nombramiento está vigente y esperará hasta el 4 de noviembre, que termina su periodo como tal, para tomar una decisión respecto a su futuro en la legislatura.Sostuvo que seguirá haciendo el trabajo que venía haciendo incluso sin estar en el PAN, pues afirmó que la ciudadanía “quiere ver” a los diputados haciendo lo que les corresponde.Incluso, indicó que como sigue simpatizando con Acción Nacional no descarta tampoco poder contender por cargos públicos futuros de la mano del mismo partido.El expresidente de Misantla reiteró que luego del 4 de noviembre tomará decisiones acerca de su posible adhesión, o no, a otro partido.