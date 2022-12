Antes de ser detenido, Pedro Castillo llamó a AMLO para solicitar asilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que antes de ser detenido el todavía presidente de Perú, Pedro Castillo, le llamó a Palacio Nacional para solicitar asilo.“Habló aquí en la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y, que iba a solicitar el asilo. Que si le abría la puerta la Embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le dije que se abriera la embajada con apego al asilo. Pero al poco tiempo tomaron la sede con policías y con ciudadanos. Creo que ni se pudo salir, lo detuvieron de inmediato”.El presidente López Obrador advirtió que la lección de Perú es que el presidente Castillo sufrió un “golpe blando”.“Sí es importante recoger la lección. Porque esto se está aplicando en distintas partes, son ‘golpes blandos’. Ya no es la intención militar, es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente electas. Más si se trata de gente surgida del pueblo y quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenecen a las élites".En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió que se respeten los derechos humanos del depuesto presidente Castillo, que se actúe con legalidad, que se proteja a su familia.“Lamentamos mucho lo que sucedió porque desde que ganó legal y legítimamente Pedro Castillo fue víctima de acoso, de confrontación. No aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas y políticas de ese país, el que él gobernara”.“Entre otras cosas y eso es lo que más lamento porque lo consideraban serrano. Una vez me comentó que cuando caminaba por Lima habían señoras que cuando pasaba hacían esto: se tapaban la nariz. (Es algo) muy ofensivo”, concluyó.