Antivacunas pondrían en riesgo la erradicación de la Polio: Rotarios de Xalapa

Los grupos antivacunas podrían poner en riesgo la erradicación de la Poliomielitis en México y el mundo, alertaron rotarios de Xalapa que este lunes lleva a cabo una jornada de boteo para recabar fondos que permitan atender la propagación del virus que causa la enfermedad en los países de Afganistán y Paquistán.Y es que si bien recordaron que en México desde 1990 se logró poner fin a este padecimiento que inmobiliza el cuerpo de los menores contagiados; el rebrote que ocurrió en 2021 en Estados Unidos demuestra que la no aplicación del biológico puede desencadenar una nueva proliferación."Es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación, basta un sólo caso para que exista un brote. En México está erradicada la polio como en todas las Américas; sin embargo, hay dos países en el mundo que aún la tienen y en tanto haya un solo caso de un niño que sea capaz de expulsar a través de las heces fecales el poliovirus, todos los niños del mundo que no estén vacunados están en riesgo de enfermar", alertó Ninfa Cuervo Hernández, presidenta del Club Rotario Milenio de Xalapa.La también médica y epidemióloga aseguró que aunque durante la pandemia de COVID-19 se dejó de producir el biológico, nuevamente se retomó su producción y está disponible en todos los centros de salud para ser suministrada a los recién nacidos."Ya las instituciones están vacunando, entonces lo que tenemos que hacer es vacunar", insistió la galena al destacar que los rotarios quieren ir más allá y recolectar 4 mil 800 millones de dólares para atender la problemática en esos dos países de medio oriente, marcados por los conflictos sociales, políticos y económicos que orillan a su población a huir a lugares apartados donde los niños no son inmunizados contra ésta y otras enfermedades."Los Rotarios nos unimos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aportamos principalmente recursos económicos, hablamos de millones. Ahora para terminar de erradicar la Poliomielitis, que está programada por la OMS para 2026, para eso necesitamos 4 mil 800 millones de dólares, que los tenemos que recolectar en todo el mundo", precisó Cuervo Hernández.Apuntó que en esta captación de recursos participan los gobiernos, la ciudadanía, la sociedad civil organizada y fundaciones como la del magnate Bill Gates, que se comprometió a aportar 2 dólares por cada dólar que Los Rotarios logren recolectar en sus compañas de boteo.Cabe mencionar que hoy 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, de allí que esta organización puso en marcha la estrategia "End Polio Now" (pongamos fin a la polio), para recolectar dinero.