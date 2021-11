Antón Araiza y sus monólogos, en Trasmundo Teatro, en Xalapa

Este fin de semana, el actor, dramaturgo y director de teatro Antón Araiza presentará en el escenario de Trasmundo Teatro sus monólogos “Café DesKfeinado (más allá del insomnio)” y “Un Acto de Comunión”.Además de haber diseñado estos monólogos, el autor Antón Araiza ha sido el director de proyectos como “Aplausos”, “En cuerpo presente”, “Un pancito pa'l susto”, “One apple a day”, “La Cena del Bicentenario” y “Yo Ulrike grito y Morir o no morir”, entre otros.Respecto a "Café desKfeinado (más allá del insomnio)", nos cuenta que este monólogo, escrito en el 2008, lo ha presentado en diferentes formatos, hasta lo presentó en una cafetería. En esa ocasión hizo los personajes con pocos elementos, con la intención de que el espectador imaginara sus rasgos faltantes para que le diera vida, estrategia que en adelante sería su sello.“A diferencia de aquellos trabajos que presentan los actores, en que cada uno de ellos da su carácter al personaje, acá para hacer el personaje no caricaturizo, con las barbas que tengo represento esa energía, la energía del personaje, ese pulso del personaje, la imaginación del espectador le da vida. Por esa razón no me atrevía a presentarlo en Ciudad de México.”.“En Chihuahua, lo hice en teatro, bárbaro, como una prueba de ver si funcionaba o no. El espectador se la pasa bien, se conmociona, se ríe, decidí que podía ser una posibilidad. Después de la pandemia, con un sólo actor que se acercaba a cada mesa, para contar cada una de estas ocho historias.”, dijo Araiza.Hijo del director Raúl Araiza y de la actriz Norma Herrera, Antón recorre el país con sus presentaciones convencido de que el arte debe descentralizarse. En Xalapa se ha presentado varias veces en los escenarios de Área 51, La Caja y ahora en Trasmundo Teatro.“Regularmente armo un programa triple, con 3 obras que tengo. Pero para este fin de semana presento dos: 'Acto de Comunión' y 'Café desKfeinado (más allá del insomnio)', dos obras, por el precio de una, con un breve receso”.“'Un acto de comunión' logró ser nominado a los premios ACPT, también fue nominado para los premios Los Metro, a realizarse el próximo 24 de noviembre, además de ser pieza seleccionada dentro de la 41 Muestra Nacional de Teatro”, señaló.La presentación de ambas obras será este fin de semana. El viernes 19 de noviembre a las 20:30 horas y el 20 a las 19:00 horas.