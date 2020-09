Antorchistas demandan obras al Ayuntamiento de Coatepec

Como lo habían anunciado, integrantes del Movimiento de Antorcha Campesina en Coatepec se manifiestan para solicitar al Ayuntamiento atienda distintas carencias en colonias del Pueblo Mágico.



Alrededor de las 10:00 horas se congregaron para hacer una marcha a través de varias calles y llegar frente a Palacio Municipal.



Al respecto, el dirigente de la agrupación Oscar Cruz Lira, informó que la protesta se debe a que la Alcaldía no ha atendido diversas obras de pavimentación, drenaje y agua en varias localidades de Coatepec.



“Nos iban a dar audiencia antes de la contingencia, pero no nos han atendido, siete meses que no nos atienden. Se trata de una marcha pero si no nos atienden haremos una marcha masiva, orillados por las autoridades



“No se han hecho obras importantes. Además 167 comunidades requieren de servicios básicos que no se han atendido, el sistema de agua no se ha visto y es esencial en estos momentos. Estas obras no solo son para antorchistas sino para toda la población”, expuso.