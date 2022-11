Antorchistas lamentan nulo apoyo al deporte en Veracruz

Más de 100 jóvenes veracruzanos participarán en el XIV Torneo Nacional de Basquetbol del Movimiento Antorchista Nacional este 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Morelia. Sin embargo, José Humberto Aguirre Arregui presidente de la Comisión Estatal del Deporte del Movimiento Antorchista, recriminó el poco apoyo del Gobierno para la participación en este evento deportivo, “hemos recibido poco apoyo por parte de las autoridades tanto a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Nos hemos visto en la necesidad de trabajar junto con los deportistas para asistir a este evento”.Sostuvo que el apoyo al deporte es algo que debe corresponder con la Ley y no se está ejerciendo de esa manera; “el deporte es un derecho constitucional pero desgraciadamente no se hace cumplir ese derecho. Hay datos que dicen que menos del 40 por ciento de la población practica deporte en México y actualmente los gobiernos de la 4T le han reducido el presupuesto al deporte y el poco presupuesto qué hay lo utilizan mal”.“Hace poco nos reunimos con el director del Instituto del Deporte, le solicitamos apoyo para este evento deportivo nacional y ni siquiera nos ha podido apoyar ni con balones. Necesitamos tres autobuses y cada uno está en 40 mil pesos. Más uniforme, comida, el hospedaje. El gasto es bastante elevado pero afortunadamente nos hemos organizado con los jóvenes para que trabajen y puedan sustentar los gastos de este evento”, refirió.Añadió que pese a la falta de apoyo, dijo que buscarán tener una buena actuación y lograr entrar en los primeros lugares de esta competición.“A este torneo van a asistir más de cien equipos de diferentes partes de la República, es un torneo que no se había estado realizando por la cuestión de la pandemia y que ahora se retoma junto con otros eventos deportivos. Este torneo nacional de baloncesto tiene ya mucha tradición, tiene mucho nivel competitivo y creo que en esta ocasión no será la excepción, esperamos tener buena representación por parte de todos los estados que van a estar participando y creemos que va a ser uno de los mejores torneos a nivel nacional de baloncesto”.Los equipos que representarán a la entidad veracruzana serán en las diferentes ramas de femenil y varonil y en diferentes categorías; juvenil a, juvenil b, juvenil c y categoría libre.José Humberto Aguirre instó a la ciudadanía de Veracruz a estar al tanto de las redes sociales y buscar la transmisión de los partidos para apoyar a estos jóvenes deportistas veracruzanos, que provienen de municipios como Veracruz, La Antigua, Xalapa, Catemaco, Orizaba, Huatusco, entre otros.