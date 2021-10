Anulan elección por Chiconamel, al norte de Veracruz; habrá extraordinaria

Al acreditarse un indebido resguardo y custodia de los paquetes electorales, los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinaron anular la elección por la Alcaldía de de Chiconamel —ubicado al norte de Veracruz—, y ordenar la celebración de una extraordinaria.Previamente, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) había revocado el recuento total de votos que había hecho el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y reconfigurado los resultados electorales en esa demarcación, quitándole el triunfo al excandidato priista Luis Alberto Azuara Corona y otorgándoselo al perredista Alejandro Sánchez Franco.Pero al resolver el juicio de revisión constitucional 465 promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los togados federales dejaron sin efecto la sentencia del TEV alegando que dicha determinación carecía de elementos jurídicos suficientes para hacer el cambio de ganador.“Contrario a lo estimado por el Tribunal responsable, a juicio del ponente, en autos se carecen de elementos suficientes que doten de certeza al contenido de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, que obran en el expediente en copia certificada y por tanto al resultado de la elección”, establecieron en el fallo de este viernes.Reiteraron que los paquetes electorales de dichos comicios no fueron custodiados y resguardados adecuadamente desde la clausura de las casillas y su armado, hasta su entrega en el Consejo Municipal del OPLE en Chiconamel.“Así como desde el momento de su recepción por dicho consejo y hasta el día del cómputo municipal. En esas condiciones y dado el cúmulo de irregularidades advertidas en el traslado, guarda y custodia de la documentación electoral, así como la actuación del referido Consejo Municipal, no es factible con la sola existencia de las copias certificadas dotar de certeza al resultado de la elección", refirieron.Para los magistrados de la Sala Xalapa se carece de cualquier otro elemento que permita validar el contenido de la documentación electoral, ya que de afectó de manera grave el principio de certeza de ahí que se ordenó la repetición de los comicios a la Alcaldía de Chiconamel.Aunque decidieron mantener las sanciones aplicadas por el TEV al ahora alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Díez Francos, por violaciones a la norma comicial; los togados regionales ratificaron su triunfo dentro de la colación PAN-PRI-PRD.MORENA pedía que el supuesto uso de recursos públicos, del eslogan "sonríe estás en Orizaba" y el utilización del número "10" en el equipamiento urbano de esa ciudad, se calificara como grabé y en consecuencia, se le cancelara el otorgamiento de la constancia de mayoría y se convocara a nuevos comicios.Pero los magistrados resolvieron que esto no actualizaba las conductas denunciadas por el partido político actor, debido a que se trataban de distintivos turísticos que la caracterizan como pueblo mágico, y no se advierte un posicionamiento a favor de alguna candidatura o fuerza partidista.