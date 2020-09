Anuncia SEDEMA próxima clausura del basurero de Villa Allende

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, María del Rocío Pérez Pérez, aseguró que el basurero de la Congregación de Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, será cerrado definitivamente.



De acuerdo a la funcionaria, se está trabajando en un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos en coordinación con la federación.



“Seguimos trabajando por la salud de los veracruzanos de la zona sur del estado. Estamos trabajando en un nuevo sitio de disposición final, tenemos que seguir trabajando en un proyecto que cumpla con la norma 083. Este sitio de Villa Allende, se tiene que cerrar”.



Comentó que este basurero sigue recibiendo desechos del municipio de Coatzacoalcos, a pesar de que existe una negativa por parte de los habitantes de Villa Allende, pero dijo, están saneando dicho espacio y trabajando en un nuevo proyecto que garantice un área con todas las normas ambientales.



“No tenemos ningún problema, estamos trabajando la SEDEMA en un proyecto que financia fondos de hidrocarburos, todo lo contrario, estamos saneado ese sitio de disposición final”.



Es importante recordar que vecinos la congregación, han urgido a las autoridades estatales de manera constante ya no hacer uso de este basurero, señalando que existen sellos que no permiten depositar los residuos en el lugar, situación que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosalío, no ha respetado.



Además, han manifestado que, debido a las lluvias, hay un desborde de lixiviados hacia las lagunas que rodean al predio y los residuos de los hospitales de Coatzacoalcos, también son depositados ahí.