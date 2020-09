Anuncian Festival Virtual de Tamales, Pan y Chocolate en Xalapa

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa anunció el próximo Festival Virtual de Tamales Pan y Chocolate, del 29 de octubre al 1° de noviembre.



De acuerdo al titular de esta área, Gerardo Martínez Ríos, este evento es para continuar con la tradición del Día de Muertos a pesar de la pandemia COVID-19 y no dejar pasar estos festivales que se realizaban en la Capital del Estado.



Manifestó que esperan la participación de 60 expositores o más, pues es una manera de reactivar la economía en este sector o ayudarlos a promocionarse.



"Estamos invitando a la gente a que se apunte y que quiera participar en este festival para no dejar pasar las tradiciones y de alguna manera reactivar la economía en esta área. Queremos que no se pierda, seguir esto de manera digital".



Comentó que han tenido buenas experiencias con los festivales anteriores y ahora, es momento de que intervengan vendedores de tamales, champurrados, chocolate, atoles, pan y todo lo referente al Día de Muertos.



"Hemos ido aprendiendo festival tras festival y hemos estado mejorando. Vamos a tratar de manejar un concurso de calaveras con los participantes".



Los interesados pueden solicitar información a través de las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Económico.