Anuncian la primera edición del Abron Festival Xalapa para este fin de semana

Con el objetivo de fomentar y crear espacios socio-culturales, así como dar a conocer los diversos productos que ofrecen emprendedores xalapeños, se realizará la primera edición del Abron Festival Xalapa, este 7 de mayo en la Ex-Fábrica de San Bruno.Sergio Erick Rodríguez, integrante del Comité Organizador del festival, comentó que este festival surgió por la inquietud de marcas locales de ver "apagado" al comercio local en Xalapa, así como crear espacios para promover la cultura."Es la primera edición de este festival, es organización de marcas locales, nos propusimos juntarnos y hacer equipo y promover el comercio local general de Xalapa porque esta como muy apagado", dijo.Mencionó que tendrá un aproximado de 60 expositores que estarán divididos en los tipos de producto, además de contar con en el área artística donde estará el escenario que recibirá a varios artistas locales.Destacó la importancia ambiental dentro de este festival, pues además de ser pet-friendly, también tienen contemplado el impacto ambiental, por lo cual, fomentan el no dar bolsas, además de aplicar un descuento del 5 por ciento, a quienes asistan con sus propios utensilios en la parte gastronómica."Es un ambiente familiar, también es un ambiente fuera de humo y somos eco-friendly también, estamos buscando también impulsarlo, el festival está pensando en no dar bolsas para que no generar tanta basura", mencionóEl evento se realizará de manera gratuita de 9 de la mañana a 9 de la noche en la ya mencionada Ex-Fabrica de San Bruno, con el fin de promover las actividades que se realizan en dicho inmueble.Tendrá expositores artesanales y gastronómicos, así como presentaciones de danza, talleres y diversos artistas xalapeños que se presentarán a partir de las 9 de la mañana.Toda la cartelera e información adicional, se puede encontrar en la página de Facebook : Abron Festival Xalapa.