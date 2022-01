Anuncian mejoras en centro de transferencia de residuos, en Coatepec

El Alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, dio a conocer que el Pueblo Mágico contará con un modelo prototipo de un centro de transferencia para disponer de sus residuos urbanos.Será un prototipo a nivel Estado y el municipio celebrará un convenio con la empresa encargada y con la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), para cumplir todas las disposiciones ambientales y así evitar daños ecológicos.“Va a ser el primer modelo prototipo a nivel Estado, se va a hacer un convenio para que se cumpla lo necesario, para que no haya daño ecológico y aquí será el banderazo de este prototipo que se va a realizar en todo el Estado”, detalló el Alcalde.Se ubica cerca de la entrada a la localidad Tuzamapan y, aunque ya opera como Centro de Transferencia, se instalará una base cementada de 30 centímetros y un declive, además de que se construirán canales para los lixiviados y un tanque biodigestor.Andrade Rivera explicó que se cumple con la norma de que este tipo de lugares deban estar por lo menos 500 metros alejados de viviendas: “por lo menos se encuentra a 3 kilómetros, no hay viviendas y lo estamos cumpliendo”, dijo.El Edil hizo un llamado a pobladores de Las Lomas y localidades cercanas para decirles que no será un basurero y los desechos se retirarán de manera constante, pues los lugareños han mostrado su inconformidad debido a que el lugar ya está operando:“Le quiero decir a la población que no es un basurero, se ve basura, pero es nueva, llega y tenemos 72 horas para tirar lo que llegó. Se va dar un sistema de control para que esto no suceda, para que la basura vaya saliendo en tiempo y forma y rápido”, concluyó.