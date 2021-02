Apagones en región Xalapa pegarían a la industria del café, advierte CANACINTRA

Un eventual corte de energía o “apagón” en la región de Xalapa afectaría mayoritariamente a la industria del café, alertó el vicepresidente de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.



“En nuestra zona, la cosecha de café que ahorita está al tope y todo eso sí implica hacer los cortes, estamos muy, muy afectados. (…) Ahorita los tostadores de café y las personas que se dedican al café tienen sus beneficiadoras al cien y muchas dependen de energía eléctrica. Imagina que se detenga el suministro, cosa que no ha ocurrido al momento”.



Enfatizó que en buscar los balances necesarios para producir energía renovable, aunque es un “sinsentido” la propuesta de “regresar” a los combustibles fósiles como medios de generación.



“Se juntan muchas situaciones. La primera: no hay una planeación correcta en nuestro país y eso es lo más preocupante, realmente hay muchas voces que nos dicen el ‘porque no’ y es no quisimos comprar gas porque había subido de precio”.



Observó que México nunca se experimentó una secuencia de “apagones” como una programación de la repartición de la energía eléctrica.



“Los industriales estamos sumamente afectados, la zona norte del país que tienen maquilladoras tiene un gran impacto”.



Enfatizó que lejos de ser “una lección” como indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de contención a los apagones en el país es una “asignatura reprobada”.



“Porque aquí no se viene a aprender, aquí se contrata a los mejores para que tengan los mejores resultados para los mexicanos. El tema de la energía eléctrica es por demás complicado y ojalá tengan una estrategia importante y definida para que no siga ocurriendo esto”.