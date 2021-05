Aparece Villalpando en debate del INE de candidatos a Diputación Federal por Xalapa Urbano

El diputado federal y candidato a la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Rafael Hernández Villalpando, por fin se apareció a presentar formalmente sus propuestas, está vez en el debate organizado por la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los aspirantes a la curul en el Congreso de la Unión por el Distrito de Xalapa Urbano.



En el ejercicio democrático oficial, tanto él como los demás contrincantes, dieron a conocer sus propuestas legislativas en los temas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Económico y Política Hacendaria, Medio Ambiente y Equidad de Género.



En punto de las 6 de la tarde de este viernes, los participantes usaron sus intervenciones para exponer los cambios jurídicos y las iniciativas de gestión, acciones y programas que presentarán en San Lázaro, en caso de lograr el triunfo en los comicios del 6 de junio.



Cabe mencionar que, en este debate, también se dieron cita Américo Zúñiga Martínez, abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD “Va por México), Carlos Salvador Abreu Domínguez del Partido del Trabajo (PT), Faustino Suárez Rodríguez del Partido Encuentro Social (PES), Rafael Hernández Villalpando, de MORENA, Miguel Hexahelt Reyes Landa, de Redes Sociales Progresistas (RSP) e Idheanna Leticia Gómez Ortiz del PVEM.



Carlos Salvador Abreu Domínguez, candidato del PT



En salud pública prometió que él y la bancada del Partido del Trabajo (PT) harán que se logre la universalización de los servicios de salud, para que se ofrezca el servicio y se otorguen medicamento gratuito a toda la población.



Adicionalmente, dijo que su grupo parlamentario desde San Lázaro pugnaría por un aumento de salario a los médicos y demás personal sanitario. Dijo además que rescatarán el proyecto del Hospital del cerro de la Galaxia es un compromiso necesario para la capital, y que estaba previsto hace 8 años y que se perdieron 400 millones de pesos.



Acotó que propondrá la Ley General de Salud Mental e impulsará la medicina preventiva, con programas en materia de prevención y combate a la obesidad y enfermedades crónicas, además de la salida de los alimentos no saludables de escuelas, enseñando a los niños sobre cómo cuidar su alimentación.



Rafael Hernández Villalpando, candidato de MORENA



Enfocó su primera intervención en el ejercicio democrático a presumir los logros de la actual Legislatura federal, de la que forma parte, sin exponer que alguna de esas acciones las haya propuesto él.



En ese sentido, destacó supuestamente el destinar “grandes cantidades” de recursos económicos para que las escuelas tuvieran servicios básicos como agua potable, drenajes y baños, reconociendo que la infraestructura educativa no está completamente funcional debido “al viejo régimen”.



Aseguró que, en el sector de salud, el “viejo régimen” con Peña Nieto y sus colaboradores en esta área, hicieron un “gran negocio”, dejando hospitales a medio construir. No obstante, afirmó que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con un presupuesto de casi 100 mil millones de pesos, podrá garantizar la atención universal a todos los mexicanos.



En igualdad de género, destacó que la actual Legislatura aprobó la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley contra la Violencia de Género de todo tipo; en medio ambiente, comentó.



Miguel Hexahelt Reyes Landa, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP)



Afirmó que como legislador pugnará porque el impuesto del 2 % de la nómina que cobra la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se quede en el Estado y se invierta para reactivar la economía estatal.



Asimismo, acotó que trabajará en favor de la iniciativa privada para que se puedan traer plantas recicladas de plásticos, que ayuden a mejorar el problema de contaminación en la Capital.



En equidad de género, dijo que RSP impulsará la creación del “Instituto de Nuevas Masculinidades”, organismo que en otros países ha contribuido a erradicar la violencia contra las mujeres.



En Seguridad, acotó que buscará mayores presupuestos para la capacitación policiaca y la reactivación y creación de los módulos de vigilancia en toda la ciudad.



En Medio Ambiente, comentó que trabajará en la creación del Instituto de Reforestación Ambiental, que se abocará a la recuperación y creación de nuevas zonas forestales en el país, que ayude a revertir los cambios de temperaturas.



Idheanna Leticia Gómez Ortiz, del Partido Verde Ecologista de México



En el tema sanitario afirmó que se debe hacer valer lo establecido en el Artículo 4 Constitucional, que obliga a garantizar la atención médica y el otorgamiento de medicinas gratuitas sean para todos los ciudadanos.



En Seguridad, coincidió con sus antecesores en que se deben mejorar las condiciones salariales de los uniformados policiacos y apostar a su capacitación.



En Medio Ambiente, comentó que se debe apostar por la educación ambiental desde la escuela, además de trabajar por la clasificación de los desechos sólidos y que haya unidades recolectoras que se destinen exclusivamente para cada tipo de residuo, a fin de no mezclarla.



Para impulsar el desarrollo económico, mencionó que se deben crear incentivos para las empresas que ya tiene años y las más nuevas, que les permita seguir generando empleo.



En Equidad de Género, expuso que se debe erradicar la cultura del machismo y que las empresas que cumplan con la igualdad salarial se les pueda premiar.



Américo Zúñiga Martínez, candidato del PRI-PAN-PRD “Va por México”



Sostuvo que, en el tema de Salud, se requiere de una inversión importante de recursos, con transparencia, para recuperar el sector sanitario que se ha visto duramente afectado con la pandemia. Criticó que se haya eliminado el Seguro Popular porque dejó a millones de mexicanos sin la atención hospitalaria.



Por cuanto hace a la Seguridad, cuestionó que se hayan eliminado fondos como el FORTASEG, que era el único ingreso para este tema que tenían muchos municipios. Además, aseveró que hoy no hay claridad entre las atribuciones que tienen la Federación, los Estados y los Municipios, ni coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.



En Medio Ambiente, reiteró que su principal propuesta es que para 2030 todos los vehículos oficiales o utilitarios, tengan que ser híbridos o eléctricos. Adicionalmente, fustigó que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador le quiera apostar al combustóleo y la quema de combustible para generar electricidad, en vez de apostarle a las energías limpias.



En el tema educativo, también acusó la eliminación de los recursos federales para que se mejoraran los planteles, por lo que no ha habido nuevas obras o mejoramiento de escuelas. Presumió que durante su gestión como alcalde apoyó a los maestros en sus gestiones para mejorar la infraestructura de sus centros de enseñanza.



En Equidad de Género, señaló que se debe empoderar a las mujeres en términos económicos y legales, asegurando que será un “defensor permanente” de sus derechos y la igualdad en la Cámara de Diputados.



En el aspecto económico, aseveró que propondrá un programa emergente de recuperación y mantenimiento del desarrollo económico de México, realizando un censo de cuántas empresas han cerrado y cuántas personas se han quedado sin empleo en el país, para reorientar hacia ellos el presupuesto de egresos de la Federación.



Al lamentar que hoy Xalapa tiene 30 % menos presupuesto que lo tenía hace cuatro años, que asumió el poder Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que como diputado será un gestor que permita bajar más recursos para el municipio.



Faustino Suárez Rodríguez, del Partido Encuentro Social (PES)



En Salud, aseguró que como parlamentario luchará porque se den partidas emergentes que permitan generar protocolos que ante una eventual y próxima pandemia se actúe de manera razonada.



En Educación, calificó como “mentiras” los dichos del candidato de MORENA quien afirmó que se les dieron grandes apoyos para mejorar los servicios básicos de las escuelas, y según él, son los padres de familia los que pagan los servicios como agua y luz. Indicó que se deben realizar las reformas para apoyar a los maestros y el sistema educativo.



En Seguridad, comentó que se debe ir a la raíz del problema de inseguridad con políticas públicas enfocadas en los valores y la familia. Paralelamente, planteó la creación de una universidad que forme profesionalmente a los uniformados políticos, y regresar a los militares a sus cuarteles.



En Economía, resaltó que las micro, pequeñas y medianas empresas son las que las que han sostenido a México, por eso se comprometió a darles incentivos fiscales como la disminución del IVA al 10 % y el Impuesto Sobre la Renta a la mitad.



En Medio Ambiente, puntualizó que se debe ordenar a los tres órdenes de gobierno que hagan bien su trabajo en esta materia; y en Equidad de Género señaló que, si bien las mujeres están empedradas y tienen la capacidad para desempeñar cualquier cargo, no se cuenta con las autoridades que hagan valer la justicia para ellas en términos de igualdad salarial y no discriminación.