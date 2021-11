Aparecen dos camiones de Limpia Pública de Pánuco, en Emiliano Zapata

Dos camiones de Limpia Pública con logotipos del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, aparecieron en una calle del residencial Morada del Quetzal, en Emiliano Zapata.Entrevistados por alcalorpolitico.com, vecinos de Emiliano Zapata dijeron desconocer por qué las dos unidades están estacionadas en la calle Cenzontle, pues el fraccionamiento es de acceso restringido y caseta de vigilancia.De manera anónima, uno de los quejosos advirtió que los vehículos no cuentan con placas pero sí con logos del gobierno panuquense, además de las cajas contenedoras de basura, con desgaste en la pintura.“Están en una calle larga que lleva a un arroyo, con árboles por todos lados y nadie vive allí y están escondidos ahí”.Recordó que el acceso al residencial no es abierto sino que los residentes cuentan con chips en sus vehículos para ingresar; y los proveedores sólo pueden acudir con previa cita o permiso de uno de los habitantes.“El sólo hecho que estén ocultos se me hace raro, se ven nuevos, nuevecitos pero ya han sido usados” dijo el testigo.