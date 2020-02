Aparente cortocircuito origina incendio en ambulancia del IMSS, en Veracruz Puerto

Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social se incendió por un aparente desperfecto eléctrico sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la localidad de Tejería, frente a un banco. Al sitio se trasladaron elementos de Bomberos Municipales para verificar que todo estuviera sofocado. Unos agentes de Transporte Público del Estado y el operador de una pipa lograron controlar el fuego.



En el sitio iba circulando una ambulancia del IMSS de traslado, cuando el operador se percató de fuego y humo en el interior del vehículo, por lo que descendió para ponerse a salvo junto con su ayudante.



El fuego se extendió rápidamente en la unidad, debido a las rachas de viento del norte que azotan la entidad veracruzana.



En ese momento, había presencia de personal de Transporte Público del Estado realizando operativo por lo que bloquearon la circulación y enseguida pidieron a un operador de una pipa particular cargada con agua potable, identificado como José Antonio Bañuelos, que los ayudara a sofocar el fuego.



La pipa hizo maniobras para acercarse a la ambulancia y con chorros de agua con una manguera sofocaron el fuego.



Los daños a la unidad fueron casi totales pero no hubo riesgo para la ciudadanía ni otros conductores.



Luego, arribaron los Bomberos Municipales de Veracruz para verificar que todo estuviera apagado y no hubiera indicios de una segunda ignición.