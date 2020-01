Apenas se audita mi periodo en Actopan y ya me señalan: Tesorero de Tuxpan

Tras ser suspendido temporalmente del cargo, el tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan, Pedro “N”, cuestionó que lo señalen por un desfalco de 10 millones de pesos en la Alcaldía de Actopan durante su periodo en 2018, pues el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) todavía no emite resolución alguna sobre la auditoría en dicho municipio.



Al concluir la audiencia ante Juez este jueves, donde además de ser suspendido, se le impusieron las medidas cautelares de visitas periódicas a Juzgado, la garantía económica de 40 mil pesos y la prohibición de salir de la entidad, dijo desconocer las irregularidades.



Refirió que la actual tesorera de Actopan, María Nely Alarcón Gil, quien lo despidió del Ayuntamiento en el 2018 y posteriormente lo denunció por el desfalco, ni siquiera le permitió hacer entrega de las cuentas ante el Cabildo local.



Además, Pedro “N” señaló que las nueve cuentas por las cuales lo señalan fueron avaladas por el Cabildo en su momento.



Dio a conocer que el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Actopan hizo una revisión cuando lo despidieron y determinaron un presunto daño patrimonial de más de 10 millones de pesos, pero desconoce los motivos pues él dejó todo en regla.



“Yo le comenté a la Jueza que las auditorias de Actopan, al igual que los otros 212 Ayuntamientos todavía se encuentran en revisión en el ORFIS y el ORFIS todavía no emite ninguna resolución de ningun Ayuntamiento. ¿Cómo dicen que hay presunto daño si el ORFIS aún no termina la revisión?”, cuestionó.



Aseguró que el presunto daño patrimonial del que se habla, “está en las mismas cuentas de Actopan”.



“No hubo depositos a mis cuentas personales, ni a ningun tercero, todo se quedó en las mismas cuentas de Actopan, la Tesorera debió hacer las cuentas pertinentes, pero como a mí no se me permitió hablar con el Cabildo, no pude defenderme”, dijo.



Finalmente, señaló que su cuerpo de abogados se encargará de aportar los elementos de prueba para comprobar su inocencia, para lo cual se apoyará de la revisión de la Cuenta Pública 2018, que aún se encuentra en proceso de revisión.