Aplaude iniciativa de Ahued, pero lo más urgente es reparar la carretera Coatepec-Xalapa

Estimado Director Joaquín Rosas Garcés,



A diario leemos su portal para informarnos sobre el diario acontecer veracruzano y nacional.



Hoy vemos las declaraciones del señor Ahued, alcalde electo de Xalapa, sobre el crecimiento de la zona metropolitana con los municipios vecinos, para realizar obras e introducir servicios, lo cual es encomiable.



Sin embargo, consideramos que lo más urgente es la reparación total de la fatídica carretera Coatepec-Xalapa, donde propios y extraños han tenido accidentes, algunos de ellos fatales.



Cierto es que no fue realizada durante la gestión del actual gobierno, pero los constantes accidentes en dicha vía la han convertido en un problema de la agenda pública que requiere solución de los actuales gobernantes.



El tapete antiderrapante que ofrecieron como la gran solución, desde hace algún tiempo se cae a pedazos.



Ofrecieron también hacer drenaje para desalojar el agua de la pista, pero si usted pasa durante la lluvia se siguen formando encharcamientos y los derrapes.



Los topes que pusieron en la zona de Arenales de poco o nada han servido.



Los accidentes siguen uno tras otro, las carambolas son constantes, autobuses han quedado a medio camellón, otros vehículos han brincado al carril opuesto.



¿No basta con todos los accidentes ocurridos?



¿Quién le quita el dolor a los deudos de los fallecidos?



¿Quién ve por los hijos de los motociclistas derrapados y muertos ahí??!!



¿Dónde está la sensibilidad humana?



No podemos permitir que esto siga.



¿Y quién repara los daños a los automóviles? que la mayoría de las veces son vehículos de trabajo.



No es la velocidad, somos los mismos usuarios de esa vía y de la Briones, de las Trancas y de la Coatepec-Xico, todas de concreto, también con curvas, también con lluvia y no pasa lo que en la "nueva", aunque ahora quieran decirle bulevar, esa carretera está mal hecha y debe rehacerse.



El mentado operativo "carrusel" tampoco es la solución.



A menos que ahora la promoción turística sea "venga a la ruleta rusa coatepecana, donde usted gira y gira sin parar y derrapa y derrapa hasta morir" (sarcasmo).



¿Acaso son más importantes las finanzas de la constructora que la vida de los usuarios?



Los usuarios somos miles, todos estamos en riesgo, no solo los coatepecanos, por aquí pasa gente trabajadora de toda la región: Teocelo, Xico, Cosautlán, Coatepec, Xalapa, Banderilla, etcétera.



Dice el refrán "a cómo es el sapo es la pedrada", con piedritas no se soluciona nada.



Vaya desde Zimpizahua, nuestra respetuosa petición al Sr. Ahued, a la SIOP y sobre todo al gobernador García Jiménez para que se dé una solución total al problema.



En la curva de Río Sordo siempre han ocurrido accidentes, ahí el problema no sólo es el pavimento resbaloso, sino el inadecuado peralte, se debe corregir primero el peralte y luego la superficie.



Apreciado director observe y vea cómo el pavimento está brilloso, relumbrante parece que tuviera cristales, me recuerda a la "Casada infiel" del español García Lorca, por resbaladiza (resbalosa se oye feo) y porque cuando la llevó al río exclamó.... "ni nardos ni caracoles tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna RELUMBRAN con ese brillo, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío"



Sin más por el momento, reciba un afectuoso y fraternal saludo.



Atentamente



Joaquín Alcántara Ceballos