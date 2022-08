Aplaude PAN convenio SEV-CFE pero exige mejorar red eléctrica de escuelas

Si bien aplaudió el convenio que firmó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exonerar del pago de la energía a los planteles de la Entidad, la diputada panista, María Josefina Gamboa Torales, exigió que las instituciones educativas cuenten con la infraestructura necesaria para ello, ya que aseveró que la mayoría sufren de apagones constantes por la falta de transformadores y de red eléctrica adecuados.En conferencia de prensa desde el Comité Directivo Estatal, aseguró que desde las olas de calor que se vivieron en el Estado, durante la primavera, el PAN insistía en que la red eléctrica insuficiente representaba un "riesgo tremendo" para los alumnos."Hemos insistido desde hace meses en que las instalaciones eléctricas, el mantenimiento de la red eléctrica es insuficiente y que no tener transformadores y cables adecuados en las escuelas veracruzanas es un riesgo tremendo para los pequeños", manifestó.Acompañada por el líder estatal del blanquiazul, Federico Salomón Molina e integrantes del comité, Gamboa Torales expuso que esta situación se suma a los constantes robos que viven los planteles."Celebramos el convenio entre la SEV y la CFE para absorber el costo de la luz, pero cuál luz va a absorber si en la mayoría de las escuelas siguen los apagones porque no tienen una red eléctrica adecuada", insistió.La legisladora panista en San Lázaro criticó que la Comisión Federal de Electricidad delegue en los padres de familia la instalación de la red eléctrica y los transformadores, cuando a su decir, ellos no tienen ni el equipo, ni el conocimiento, ni la experiencia para hacerlo."Es una irresponsabilidad brutal y de la que son víctimas miles de estudiantes en el estado de Veracruz. -El convenio - que lo hagan de verdad y no le tomen el pelo a los veracruzanos, brindándole el servicio. Pedimos al Gobierno Estatal que reconozca todas y cada una de las carencias de las escuelas", ahondó.Además, exigió que se dé un informe de por qué la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), no ejerció más de 5 mil 700 millones de pesos, y el Instituto de Espacios Educativos 700 mdp, lo que a su juicio, es más del 60 por ciento de su presupuesto de 2022."Hay 700 mdp que Espacios Educativos tiene ahí, mientras hay escuelas que no tienen techo, que no tienen aulas, que no tiene ventiladores, rejas, que no tienen absolutamente nada. No sabemos por qué hay subejercicio cada año, pero es una realidad, por un lado se devuelve dinero y por el otro hay desfalco al Estado", aseguró María Josefina Gamboa Torales.