Aplicamos la Ley: Consejeros del INE tras cancelación de registro a Félix Salgado

Al reiterar que no se dejarán amedrentar por actores políticos inconformes con las decisiones que toma el órgano colegiado, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteraron que sólo se está aplicando la Ley en la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.



Durante la discusión del proyecto, que finalmente fue aprobado por mayoría de 6 votos a favor de la resolución contra 5 votos en contra, la consejera Adriana Favela Herrera rechazó que se estén haciendo señalamientos en contra de ella y sus homólogos sin una base jurídica.



“El INE con base en sus atribuciones toma decisiones que muchas veces no son aceptadas por los actores políticos que se sienten afectados, pero afortunadamente la legislación electoral prevé un sistema de medios de impugnación para hacer valer las inconformidades dentro del marco jurídico, desterrando amenazas o intentos de intimidaciones”, expresó.



Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que ya no se está valorando si los entonces precandidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), violaron la ley al no presentar los informes de precampaña, porque eso ya fue confirmado por el Tribunal Electoral Federal (TEPJF), sino la sanción que ameritan dadas las conductas infractoras.



“El Tribunal Electoral ya resolvió la controversia sobre si se había violado la ley por esas personas, eso ya está juzgado y la Sala Superior ya le dio la razón al INE, se trata pues de una verdad jurídica”, destacó.



Al hacer uso de la voz, el consejero Ciro Murayama Rendón destacó que el TEPJF cerró la puerta a que se pretenda entregar a última hora “supuestos informes” para tratar de eludir responsabilidades ante el ocultamiento del uso de recursos; por lo que al confirmarse las faltas, éstas deben ser sancionadas.



Apuntó que la sanción de la cancelación del registro es constitucional y es válida aplicarla, lo que hicieron individualmente en cada caso.



Al igual que sus compañeros del pleno, Dania Paola Ravel Cuevas y Carla Astrid Humphrey Jordán refrendaron que estos aspirantes tuvieron la calidad de candidatos por lo que estaban obligados a presentar sus informes para proceder a la fiscalización de los recursos obtenidos y gastados.



“No tuvieron la voluntad de dar cumplimiento a su obligación de presentar los informes de gastos, se puso en peligro y se afectó la rendición y revisión de cuentas y actuaron de manera dolosa, pues a pesar de conocer sus obligaciones en materia de fiscalización, no lo hicieron en ningún momento”, ahondó Ravel Cuevas.



El consejero Jaime Rivera Velázquez insistió que no se presentaron los informes de forma extemporánea, sino que llanamente se omitió de los mismos, “y esto constituye una falta grave especial”. Estas palabras fueron secundadas por su colega, Beatriz Claudia Zavala Pérez,



Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas Ancona rechazó “sin ningún tipo de matices, los sucesivos intentos de intimidación que las últimas horas se han vertido sobre los consejeros de este órgano, sus domicilios y en consecuencia, sus familias”.



No obstante, se mostró en contra de que la no presentación de un informe por 19 mil pesos de gastos en precampaña, llevaba a la supresión de la aspiración política del legislador federal con licencia, cuando a su parecer esta omisión era imputable al partido más que al precandidato.



Su homólogo Roberto Ruiz Saldaña, uno de los que votó en contra de retirarles la candidatura, afirmó que los acuerdo hoy aprobados “adolecen de graves inconsistencias jurídicas”.



Según él, es incongruente que en la individualización de la sanción, la falta contra MORENA por no entregar los informes de precampaña se calificó como culpas; sin embargo, para Félix Salgado y los demás precandidatos estas conductas fueron calificadas como dolosas.



En el mismo sentido se pronunció Norma Irene De la Cruz Magaña, quien apuntó que los proyecto aprobados por mayoría de votos y rechazados por ella, son contrarios a lo mandatado por los magistrados federales en su sentencia.



Legisladores y partidos de oposición los defienden



Los representantes de los partidos de oposición respaldaron la decisión que tomó el INE al cancelar los registros a los candidatos morenistas, y criticaron que Salgado Macedonio esté usando la violencia para tratar de lograr que se desista en el retiro de su postulación.



El representante el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, señaló que los ataques al árbitro electoral no abonan a la democracia, sino que son “actitudes facistoides, eso es fascismo, meter miedo a los contrincantes y a las autoridades para que se hagan las voluntades particulares”.



Añadió que no se puede aceptar que un candidato sin registro, por no cumplir la ley, quiera amenazar la democracia y el ejercicio de los mexicanos a elegir libremente a sus gobernantes.



La diputada perredista Leticia Martínez Gómez acotó que, al aceptar sus aspiraciones a la gubernatura de Guerrero, él adquiría obligaciones en materia de fiscalización electoral y aun cuando se le notificó de ello, hizo caso omiso en presentar su informe.



“La omisión en la que incurrió Félix Salgado afecta gravemente la rendición de cuentas que debe regir la contienda electoral, pues impidió que se verificaran circunstancias como que los recursos públicos y privadas provinieran de fuentes autorizadas”, precisó.



La legisladora priista, Claudia Pastor, dijo que su partido rechaza “la escalada de violencia contra el INE, y en contra de quienes lo integran”, y afirmó que “acercar la gasolina al fuego no es una buena idea”.



Apuntó que hoy más que nunca se deben reconducir la ideas a los canales institucionales.



El representante panista, Obdulio Ávila Mayo, criticó que las autoridades y miembros del poder político han utilizado al ente comicial para cuestionarlo soezmente, por lo que dijo que el blanquiazul siempre defenderá a las instituciones democráticas que se han construido con la participación del Gobierno y las instituciones.



El representante morenista, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, afirmó que el fallo de la Sala Superior del TEPJF establece que la cancelación del registro no es una sanción acorde con los artículos 1 y 35 Constitucionales, por lo que se debía hacer una interpretación conforme, ya que resultaba desproporcionada y trastocaba el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votada.



El representante priista, Gerardo Triana Cervantes, manifestó que este partido reprueba las acciones intimidatorias y las amenazas que se han estado dando últimamente en contra de los consejeros del INE.