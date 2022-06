Aplican dosis de refuerzo antiCOVID a menores, en Orizaba

Desde muy temprano, esta mañana decenas de padres de familia acudieron a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Orizaba para acompañar a sus hijos a que fueran vacunados con su dosis de refuerzo antiCOVID, dirigida a menores de 12 años en adelante.Algunos manifestaron inquietud y duda sobre si era propicia y necesaria esta segunda dosis, pues hace solamente un mes lo menores fueron inmunizados con la primera aplicación.Raúl Juárez, cuyo hijo tiene 12 años, señaló que su menor debe estar protegido y por eso asistieron a la segunda dosis, sin embargo consideró que se está experimentando con este sector de la población para ver qué tanto funciona esta vacuna.Por su parte, la madre Damaris López acotó que tuvo que pedir permiso en el trabajo para poder acudir con su vástago, pues la jornada sólo estará disponible hasta las 15:00 horas.Mientras que Patricio Corona recibió un “descuento del día” en su salario por no haber llegado a su centro de trabajo: "La verdad me interesa traer a mi hija, pero no sabía qué tiempo me iba a tardar, pasamos rápido y bien me hubiera dado tiempo de irme a la chamba, pero bueno bien lo vale mi pequeña", dijo.De igual forma llegaron a esta sede personas que aún no tienen completos sus esquemas de vacunación, quienes tuvieron la oportunidad de aplicarse su dosis faltante.