Aplican “Ruta Segura” para prevenir y abatir violencia contra mujeres, en Coatzacoalcos

Derivado de los constantes abusos en contra de mujeres que usan el transporte público, los operativos realizados por las autoridades policiacas han mutado a convertirse en lo que ahora llaman “Ruta Segura” con la intención de no sólo identificar delitos que cometan los transportistas, sino también para dotar de información a mujeres que lo utilizan y en caso de sentirse víctimas de un delito, sepan qué hacer.Y es que en los retenes y operativos de “Cero Tolerancia”, los uniformados de todas las dependencias se enfocaban en un principio en identificar ilegalidades cometidas por los conductores de vehículos tanto particulares como de transporte público, sin embargo, de un tiempo acá, el transporte público principalmente se volvió un espacio óptimo para que sujetos agredieran a mujeres y las acosaran sexualmente.Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública inició actividades con perspectiva de género para iniciar “Ruta Segura”, con lo que personal de la Secretaría de tránsito y transporte no sólo piden papeles y hacen revisiones, sino que también entregan trípticos, pegan información y la dan de boca en boca a mujeres que circulan en las unidades.Los uniformados además traen consigo una insignia en el brazo con lo que dan a conocer a la ciudadanía que ese puesto de revisión es parte de “Ruta Segura” y que ahí se ofrece información para prevenir la violencia de género.“Con todas las corporaciones abordamos unidades de transporte donde platicamos con las mujeres sobre todo, con énfasis en las femeninas para saber si está bien, si todo marcha bien, si no tienen inconveniente sobre todo por el sujeto que se subía a las unidades que terminó siendo detenido y puede que siga detenido porque la policía estatal lo detuvo por el robo a su propia hermana. Derivado de cero tolerancia nos surge ruta segura, traemos chalecos que identifica el programa y con código QR que los manda a una liga donde pueden obtener más información”, dijo una fuente de la SSP.Estas actividades han disminuido considerablemente los delitos de género en Coatzacoalcos.Al menos el hombre que acosaba mujeres en los camiones no ha vuelto a aparecer.