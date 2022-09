Aplican segunda dosis antiCOVID a niños de Veracruz-Boca del Río

A pesar de la fuerte lluvia la mañana de este lunes, arrancó la jornada de aplicación de segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años.En el módulo instalado en el estadio Luis "Pirata" Fuente, no hubo largas filas, pero si la llegada constante de menores acompañados de su tutor."Muy bien, apenar de la lluvia muy bien, salimos super rápido. Para ellos es la primera porque se me enfermaron de covid en la primera y ya aprovechamos apenas", dijo Gabriela González.Los gritos regresaron al estadio, pero de los menores que no querían vacunarse.No obstante, una botarga de Unicornio alienta a los pequeños para que les apliquen la dosis del fármaco de Pfizer."Me fue bien, no me dolió, me puse nervioso pero estuve tranquilo. A mi hermano le dolió", dijo Carlos Antonio.La vacunación se mantendrá hasta el próximo viernes en tres sedes para los niños de Veracruz y Boca del Río.También se aplica primera dosis de Cansino para mayores de 18 años.