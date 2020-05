Aplicar normas sanitarias en autobuses urbanos acarrearía pérdidas: Transportistas

De acatar las normas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud en el servicio urbano, choferes de autobuses perderían más del 75 por ciento de sus ingresos, alertó el vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, Alfonso Enríquez Boussart.



Lo anterior, luego de que el Ejecutivo estatal solicitó a los conductores de camiones sólo ocupar uno de cada dos asientos y este sea el de la ventanilla, lo cual implicaría una pérdida en el aforo de 50 por ciento.



De acuerdo con Enríquez Boussart, cada uno de los choferes es comisionista y de ahí, se calcula su sueldo.



"Más que acatar o no las medidas, yo creo que se debe ser empático con lo que está pasando. Tienen que buscarse apoyos porque tenemos compromisos con las financieras y si el Gobierno del Estado nos va a apoyar en pagar las letras, nosotros felices haciendo todo lo que se requiera, porque es la vida de todos nosotros", expuso.



Citó de ejemplo el hecho de que la reducción del aforo de los camiones bajaría a 16 pasajeros, a razón de 9 pesos la tarifa por viaje, da una cuenta de 144 pesos, es decir, ni siquiera para recuperar el costo de la carga de diésel, es decir 350 pesos.



"Si al carro le cabe un asiento por asiento, serían 16 personas, a 9 pesos por persona serían 144 pesos y no nos alcanzaría ni para echar al diésel, quién sabe quién les va a pagar a los conductores", dijo el dirigente transportista.



Criticó que metrópolis como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se dispusieron restringir el tema del transporte pero al igual, apoyar a los concesionarios.



"En la zona conurbada tenemos 2 mil 500, de los cuales mil 250 están parados, el mismo número de familias que no tienen sustento; esto está muy complejo, las medidas están fabulosas pero nuestra realidad es otra", finalizó.