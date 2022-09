Aplicarán segundas dosis a los de 12 a 17 años en 18 municipios, este fin de semana

El Delegado de los programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que mañana sábado y el domingo estarán aplicando las segunda dosis contra COVID-19 a los jóvenes entre los 12 a 17 años en 18 municipios.Al respecto detalló que serán reforzados contra el SARS-CoV-2, los menores de Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Isla, Acayucan, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, Agua Dulce, Cosoleacaque, Tierra Blanca, Las Choapas, Coatzacoalcos, Ixmatlahuacan, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla y Catemaco."Ojo, mucho ojo, ahorita sólo vamos a vacunar este sábado y domingo la segunda dosis, repito, la segunda dosis, solamente van a ir los de 12 a 17 años. Pero si alguien de ese segmento de población va por la primera dosis, puede ir, pero no vamos a vacunar esta vez a los de 5 a 11 años, esos no los vamos a vacunar", expuso Huerta Ladrón de Guevara.De todas las demarcaciones enlistadas para la inmunización de este grupo etario, únicamente en Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Las Choapas se hará los dos días.Recordó que los requisitos son el registro de la página http://mivacuna.salud.gob.mx, autorización del padre o tutor, identificación del padre y el CURP del menor."Recordando que no son municipios para vacunar a niños de 5 a 11 años porque allí ya pasamos a vacunar a estos segmentos de población", comentó una vez más.No obstante, el funcionario federal expuso que si una persona mayor de edad acude por su dosis de la vacuna antiCOVID sí será atendida.