Aportaciones de empleados al SAR y reserva del IPE no están en riesgo: Lima Franco

Es falso que el Gobierno del Estado ponga en riesgo los recursos de los trabajadores veracruzanos al Sistema de Aportaciones para el Retiro (SAR) y los de la reserva del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al referir que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, trabaja con el compromiso de velar por los recursos y aumentarlos en comparación a lo que se recibió en el 2018.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que hace unos días se publicó en algunos medios, información errónea, donde se mencionaba que se ponía en riesgo los recursos de los trabajares del SAR y del IPE, lo cual definió como falso.“Es totalmente falso”; expuso al agregar que, por Ley, el Gobierno del Estado no puede invertir recursos en instrumentos de renta variable, es decir, en instrumentos que varíen de acuerdo al mercado.Lima Franco dejó en claro que todas las inversiones que hace el Estado, tanto del SAR como del IPE, se hace en instrumentos de renta fija, es donde no hay variación; además se pacta desde un inicio la tasa de interés que va a obtener el Estado y se invierte en instrumentos de la más alta calidad crediticia, para tener menor riesgo.“Desmentir; no hay ningún riesgo por parte ni de los trabajadores del Estado que aportan al SAR ni por parte de los pensionados y de los recursos que están en el IPE”, insistió.Al respecto, el Secretario de Finanzas dijo que este error informativo fue porque hubo un planteamiento de un convenio modificatorio, el cual se hizo al fideicomiso del SAR, “aquí fue falta de entendimiento de algunos conceptos financieros. Simplemente vieron que se mencionaba una casa de bolsa, intuyeron que casa de bolsa es invertir en la bolsa, cuando no es cierto, es totalmente falso”, reiteró.Y es que dejó en claro que tanto las inversiones del SAR como del IPE se hacen a través de un fideicomiso y hay un comité técnico que revisa esas inversiones y además las inversiones que se hacen en ambos órganos son a través de invitaciones a los bancos, para que oferten sus mejores condiciones financieras, acción por la cual se obtuvo una renta fija con la más alta calidad crediticia.“De ahí hubo ese error en lo que se mencionó, lo cual es totalmente falso. Yo creo que es fajita de entendimiento de algunos conceptos de finanzas”, dijo al agregar que todo opera en el marco de la Ley General de Instituciones de Crédito y todos los instrumentos que se invierten tienen garantía.Incluso, añadió, la mayoría de las inversiones, son preferentemente en valores gubernamentales, en el mismo Gobierno Federal y otros organismos.En este sentido, expuso que gracias al buen manejo de los recursos y a la inversión que se ha realizado tanto en el IPE como en el SAR, se ha aumentado el monto de los mismos.“Por mencionar un caso, en el IPE, cuando inició esta administración, en la reserva técnica había cerca de mil cien millones, hoy al cierre de julio, traemos cerca de mil 800 millones de pesos, se han aumentado 700 millones de pesos gracias a esta gestión financiera y todo esto sin poner en riesgo nunca, los recursos de los trabajadores”, definió.José Luis Lima, fue claro al indicar que el compromiso de este Gobierno es trabajar para continuar aumentando los recursos, para que así como en el IPE se va incrementando, también en el SAR se deje un monto mucho mayor del que se recibió.“Que tengan la tranquilidad que el Gobierno del Estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez no pondrá en riesgo nunca los recursos, si no que estamos velando por ellos y al contrario, queremos dejar más recursos de los que recibimos en el 2018”, aseveró.Sobre la información que se difundió de manera incorrecta, Lima Franco dijo que es entendible que no se comprendan los términos y su trabajo es dar claridad, explicar y hacer un poco de pedagogía financiera para que los ciudadanos veracruzanos tengan claro que este Gobierno nunca pondrá en riesgo los recursos de los trabajadores y sus pensionados.