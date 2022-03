Apoyan con silla de ruedas a coatzacoalqueño con parálisis cerebral

Moisés Bahena Hernández de 32 años, sufre de parálisis cerebral desde los 8 días de nacido a consecuencia de haber tenido meningitis.Actualmente, sus padres, Iris Hernández Córdoba y Felix Bahena Román, mantienen a su hijo gracias a una tienda de abarrotes que tienen en casa, sin embargo, los recursos obtenidos no son suficientes para todas las necesidades.Él pasa las horas de su vida en un catre y para moverse lo hacía con ayuda de una silla de ruedas de 17 años de antigüedad que ya era obsoleta.Este miércoles, la fundación “Te Queremos Ayudar” le donó una silla nueva con valor superior a los 30 mil pesos, sin embargo, su familia y él aun tienen muchas necesidades por lo que solicitaron apoyo de la población en general."Tuvo una fiebre alta y eso se lo provocó, estuvo yendo a terapia muchos años, pero tuve problemas con el riñón, me hicieron 4 cirugías y ya no va y por su edad pesa para llevarlo, la verdad le ayudan a su movilidad, antes su cuello era de trapito, sus manos no las movía ni abría, no habla", dijo la madre.Hoy los padres del joven de 30 años piden la colaboración de la ciudadanía pues necesitan de pañales desechables, toallas húmedas, sábanas y un ventilador.También pidieron el apoyo para comprar una televisión, ya que es la una forma como Moisés puede mantenerse entretenido.Para quienes gusten contribuir a la causa, Moisés vive en la colonia Cuauhtémoc, sobre la calle Moctezuma en el domicilio marcado con el número 105 en Coatzacoalcos.