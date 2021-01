Apoyan ediles de Orizaba intención de Alcalde de comprar lote de vacunas antiCOVID

Ediles de Orizaba dijeron que la intención que tiene el alcalde Igor Rojí López, de comprar un lote de 125 mil vacunas antiCOVID es buena aunque les preocupa el almacenamiento por la temperatura que requiere.



El regidor de MORENA, Francisco José Aguilar Ramírez, apuntó que será complicado que se logre este objetivo, pues el proceso de vacunación lo está llevando al cabo el Gobierno Federal.



En tanto la síndica Araceli Reyes Abarca consideró que lo más importante para los ciudadanos hoy en día es la salud, por lo cual esta sería una buena acción.



"No lo habíamos platicado, nos cayó de sorpresa pero si hay la posibilidad y oportunidad de que las dosis vengan a Orizaba no habría inconveniente por parte de los integrantes del Cabildo; si hay que invertir en algún proyecto este sería prioritario".



La regidora panista Ana Tere Herrera, quien es química de profesión, opinó que es complicado el tema de la conservación pues requiere de temperaturas especiales y también se necesita personal que la aplique.



"Yo como química les puedo decir que no es tan fácil adquirir un lote, también tenemos que ver si el recurso se puede aplicar para esa situación; no es tan fácil. Es una buena propuesta, pero se tiene que ver lo administrativo y creo que debemos entregarla a la Secretaría de Salud para la aplicación".



Es de recordar que ayer el alcalde Rojí López, informó que envío un documento al titular de COFEPRIS, para que le autorice al Ayuntamiento comprar un lote de 125 mil vacunas para inocular a todo la población orizabeña.