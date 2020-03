Apoyará PRI asignar más presupuesto a Fiscalía especializada para atender feminicidios

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, aseguró que se está trabajando con algunos diputados, de lanzar un exhorto al Congreso del Estado, con la finalidad de asignar mayor presupuesto para tratar los feminicidios y violencia hacia las mujeres.



"De qué sirve que se haya creado una Fiscalía para la atención de los delitos cometidos contra las mujeres y que no se le asigne un presupuesto".



En ese sentido, lamentó que no se tenga una política clara para tocar la violencia contra las mujeres en el Estado.



"Todo lo que tenga que ver para la asignación de recursos para la infraestructura, capacitación en el sistema de procuración de justicia en materia de feminicidios, el PRI naturalmente lo respalda. Lo que es importante para nosotros es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, crear un mecanismo e ir remendando sobre la marcha. Lo cierto es que no hay una política que podamos conocer", sostuvo.



En ese tenor, la secretaria general de dicho partido, Arianna Ángeles Aguirre, informó que con la finalidad de unificar a la mujer indígena, campesina, empresaria, realizarán el primer taller de trabajo para el fortalecimiento político de las mujeres.



"Esto se llevará a cabo con la finalidad de construir una agenda de género. Dará la conferencia magistral Beatriz Paredes. Se tratarán temas de salud, economía y trabajo, violencia contra las mujeres y demás".



Mencionó que el evento está siendo organizado por féminas de toda la entidad veracruzana, el día 7 de marzo en Boca del Río.