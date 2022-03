Apoyarán a menores trans de Xalapa para cambiar de género en actas

Debido al poco conocimiento que se tiene acerca de las infancias “trans”, el Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Xalapa buscará tener una coordinación con el DIF Municipal para promover sus derechos humanos.Así lo señaló su secretaria técnica, Mercy Esther Pérez Arévalo, quien comentó que hasta ahora no han recibido solicitudes de asesoría para cambio sexogenérico en actas de estos menores de edad."Hasta el momento no tenemos esas solicitudes nosotros, no nos han llegado pero sí estamos buscando coordinar algunas acciones con el DIF Municipal que tienen un área específica de promoción de los derechos humanos en general", dijo en entrevista.Recordó que a estas modificaciones también entran los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI+).“Estamos buscando qué alternativas, primero para conocer la dimensión porque creo que es un tema que poco conocemos en termino de niñez trans y apenas estamos entrando a ver cómo va a ser la situación”, dijo Pérez Arévalo.Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció sobre el derecho que tienen las infancias trans a cambiar su identidad en dicho documento otorgado al nacer.Esto luego de invalidar algunos artículos del Código Civil de Puebla, entre los que se exigía tener 18 años cumplidos para solicitar una nueva acta de nacimiento, al considerar que la normativa violaba el derecho a la identidad de género de estos niños, niñas y adolescentes.Además, en Veracruz a la fecha y luego de un año se han realizado en poco más de un año, más de 160 procedimientos en vía administrativa de cambio sexo genérico en actas de nacimiento de personas trans, sin necesidad de recurrir al amparo, incluyendo a menores de edad.