Apoyarán a micronegocios con el programa “Tandas para el Bienestar”

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Bienestar, puso en marcha el Programa de Microcréditos para el Bienestar 2022, que será conocido como “Tandas para el Bienestar”.El Programa está destinado a las personas que operan micronegocios que, por diferentes causas, no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para impulsarlos o consolidarlos, y a las personas egresadas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.El programa considera el acceso a una tanda sin intereses que se entregará en forma individual, siempre y cuando exista disponibilidad de recurso y hasta donde alcance el monto existente en el "Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar" creado para tal efecto.El esquema consiste en entregar 4 tandas de 6 mil, 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos con 10 mensualidades de reembolso para cada una; se contempla un periodo de gracias de un mes para tener acceso a la siguiente tanda, siempre y cuando se cubran los reembolsos en su totalidad las tandas previas.Para la tanda de 6 mil pesos, el reembolso mensual será de 600 pesos; para 10 mil pesos, el reembolso es de mil pesos; para 15 mil pesos, mil 500 pesos; y para la tanda de 20 mil pesos, el reembolso mensual será de 2 mil pesos.Una vez cubierta la cuarta tanda, se podrá facilitar a la persona beneficiaria acceder en forma preferencial a otros programas orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del Gobierno Federal.En caso de que exista una Declaratoria de Emergencia o de Desastre, la Secretaría de Bienestar podrá otorgar por única vez un periodo de gracia equivalente a un mes a la población beneficiaria que se encuentre inmersa en la zona de desastre, para posterior continuar con el reembolso de su tanda.Los beneficiarios serán personas con por lo menos 30 años de edad que cuentan con un micronegocio no agropecuario con más de seis meses de operación y/o personas egresadas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” quienes manifiesten su interés por iniciar un micronegocio no agropecuario.En ambos casos se cumplirá con los criterios de elegibilidad y requisitos del programa, preferentemente que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación y/o violencia, y puedan ser factibles de ser apoyadas con los recursos provenientes de los reembolsos que realicen las Personas Beneficiarias.Con ello, se contribuirá a que las personas con un micronegocio y personas egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro encuentren alternativas para consolidar o iniciar, respectivamente, sus actividades productivas no agropecuarias; preferentemente en municipios de alta marginación, con presencia de población indígena, afromexicana y/o con altos índices de violencia.