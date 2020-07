Apoyen a Limpia Pública de Xalapa; separen basura de sospechosos de COVID-19

Para colaborar con los trabajadores de Limpia Pública de la ciudad de Xalapa, ciudadanos han difundo mensajes en los que piden a las familias que tengan enfermos positivos o sospechosos de COVID-19 separar los residuos sanitarios del paciente en una bolsa amarrada con un listón rojo y colocar desinfectante a la misma.



Al respecto, el secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento, Guillermo Caballero de Jesús, manifestó que sería viable implementar esta acción para hacer conciencia en la población.



“Se especifica que las personas que tengan un familiar enfermo pero nosotros prácticamente generalizamos, pedimos que todos los ciudadanos lo hagan, porque muchos son portadores y no saben. Sí, lo vemos viable porque es para hacer conciencia en los ciudadanos. Si no tienen bolsa transparente o el listón, por lo menos que la marquen que ahí van residuos diferentes”.



Lamentó que con la pandemia, la generación de residuos sólidos ha aumentado, de la tonelada diaria que se producía anteriormente, ahora son 2 las toneladas de los xalapeños.



“Ahorita ha aumentado, aproximadamente se recolectan 2 toneladas diarias entre las 58 unidades que salen a recolectar”.



Caballero de Jesús señaló que el trabajo que realizan los empleados de Limpia Pública del área de recolección también se podría considerar como un ejército al cuidado de la salud de la población.



“Ellos tienen la camisa puesta para recolectar y que no se quede la basura en los hogares y se originen focos de infección. Desafortunadamente, la basura en el hogar crea virus y lo que se hace es evitar que se acumule la basura en los hogares”.



Informó que son un total de 250 los empleados laborando en recolección, los cuales algunas veces doblan su actividad para cubrir las colonias de Xalapa.



“La mayoría de los compañeros han estado realizando dobles rutas para cubrir a los compañero que no están laborando. Le pedimos a la ciudadanía que nos apoye con un poquito de paciencia, porque donde a veces se hacía una recolección 5 veces por semana, a veces se hace 3 veces”, concluyó.