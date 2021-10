Apoyo emocional es fundamental para mujeres con cáncer

A través del "círculo rosa", las agrupación Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama (MUAC) da apoyo a pacientes que cursan la enfermedad, con asesoramiento psicológico, médico y tratamiento para ayudar a superarlo.Son alrededor de 80 mujeres que participan a través de grupos en donde el acompañamiento es fundamental para no dejarse caer ante un diagnóstico de este tipo, comentó Celia Saavedra Serrano, coordinadora del círculo y sobreviviente del cáncer."El círculo rosa de MUAC, es un grupo de ayuda mutua de las mujeres que ya vivimos el proceso y de las que están recibiendo la noticia, que están siendo diagnosticadas, es una contención emocional muy bonita, las acompañamos".A 7 años de recuperarse de la enfermedad, Celia recuerda que el proceso es difícil pero a la vez le ayudó a valorar su vida y encontrar una nueva razón para compartir su experiencia.Señala que fue gracias a una mastografía donada por MUAC que salvó su vida al ser detectada a tiempo, por ello, ahora su compromiso es ayudar a otras mujeres."Al haber sido diagnosticada le pedí a Dios tantas cosas, me los dio en tiempo y forma pero una de las más grandes fue el ayudar, porque antes de padecer la enfermedad, yo no tenía la información, no sabía yo qué era el cáncer de mama, mucho menos que me iba a tocar a mí, que iba a hacer elegida para pasar la enfermedad".El apoyo emocional es fundamental, por ello, invita a unirse a estos grupos en donde comparten experiencia y ayuda porque además de tener fortaleza para luchar contra el cáncer, deben mantener la fortaleza para sus familiares, quienes también padecen la enfermedad junto con ellas.