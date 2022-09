Apoyos de Gobierno no deben tener fines electorales: Diócesis de Orizaba

Las autoridades no deben optar por promover y aplicar medidas asistencialistas, sino aquellas que ayuden al desarrollo integral, a la creación de fuentes de empleo con un trabajo coordinado con los empresarios, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.Agregó que las estrategias del Gobierno no deben obedecer a una finalidad electoral y menos a una cuestión de agenda política.En entrevista dijo que el asistencialismo sólo provocará un estancamiento económico."Las medidas deben promover el desarrollo de iniciativas de acuerdo a las distintas realidades económicas, a la distinta infraestructura, de acuerdo a los recursos que tiene cada región para que se promueva un desarrollo sustentable, de lo contrario el asistencialismo solamente provoca un estancamiento económico y no un desarrollo de los pueblos".Añadió que se debe trabajar por el desarrollo completo de la población y no pensando en una finalidad electoral o en una cuestión de agenda política, sino en el bien común de nuestro país.El clerigo dijo que como es bien sabido, la cuestión económica se puede analizar desde dos dimensiones: el macroeconómico y microeconómico, pero en el bolsillo del ciudadano común se percibe la inflación, hay un aumento de precios especialmente de productos de primera necesidad."La población lo reciente porque sus salarios no le alcanzan, porque algunos están con salarios precarios, no están con las condiciones laborales de ley y eso hace que ante el aumento de los precios también algunos no puedan acceder a diferentes productos".Acentuó que la situación económica que se vive, donde algunas familias no pueden adquirir todos los productos necesarios para alimentar a sus hijos, trae de la mano problemas como la desnutrición en los infantes, la deserción escolar, la crisis que genera la presión de no poder cubrir con los gastos esto de parte del padre de familia, entre algunos otros."Bueno pues acá es donde sabemos que para atender la crisis, que ciertamente es a nivel mundial, tienen mucho que ver las decisiones que se toman al interior de cada país".