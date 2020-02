Apoyos de Gobierno para el campo son “raquíticos”, reprochan

Los apoyos del Gobierno Estatal y Federal hacia el campo son "raquíticos", por lo que muchos productores de café han tenido que abandonar sus cultivos, así lo indicó Olegario Tlapa Alarcón, cafetalero de la región de Xico.



"El Gobierno ha dado un poco de abonos y apoyos en especie pero son muy raquíticos", dijo.



Y es que aseguró que el Gobierno debe "proteger" a este sector, como se hizo en años anteriores con la creación de lo que fue el INMECAFE, pues de este modo aseguraban los mercados.



"Es indispensable el apoyo del Gobierno, el INMECAFE lo quitaron hace años porque fue un robo de los que estaban al frente pero sí protegía al productor porque teníamos el mercado seguro y teníamos un precio de garantía y ahora no tenemos nada de eso, estamos al vaivén. Si tuviéramos un Gobierno proteccionista saldríamos adelante", detalló.



Además, señaló que en lugar de manifestarse como algunos grupos de productores lo han hecho, deben unirse para comercializarlo.



"Tenemos que aprender a comercializarlo, ya no venderlo en cereza sino en pergamino, darle el valor agregado es difícil pero hacer una unión de productores que lo vendamos en bolsas. En la región han abandonado sus cultivos, se van a Xalapa a buscar empleo de albañil", explicó.



Asimismo, comentó que los robos del aromático son constantes y es una condición que desalienta a los cafetaleros, junto con la falta de apoyos.



"Ahorita que es cosecha se roban todo, robos de café, de fruto. La gente se desmoraliza y están dejando en abandono sus cultivos. La alternativa es unirnos para comercializar el café y no manifestarse. Esa no es la solución", concluyó.