Apoyos de Gobierno por COVID-19, “cómo tratar cáncer con mejoral”: CANACINTRA

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) de Córdoba, Juan Francisco Castillo de los Santos, aseguró que la iniciativa privada se encuentra sola ante el coronavirus, porque los alicientes que están recibiendo por parte de los Gobiernos Estatal y Federal son “cómo tratar un cáncer con un mejoral”.No hay ningún tipo de ayuda de verdad, señaló, como poder dejar de pagar las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o las del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), o algún diferimiento de impuestos, ya que las condonaciones no están permitidas por la ley.“Solamente hubo un crédito estatal de 10 mil pesos para 10 mil empresarios pero eso sólo alcanza para pagarle a dos personas que ganen el salario mínimo, no llega para una tercera; mientras que los apoyos federales también han sido nulos, ya que está el crédito de 25 mil pesos, que en la parte de la industria no alcanza para pagar un mínimo de sueldos”.Además, para acceder al financiamiento que ofrecen te piden los requisitos como si las empresas estuviesen en estado normal, empezando por el Buró de Crédito; la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando hay quien no ha podido pagar salarios y mucho menos los impuestos; el respaldo del IMSS, cuando saben que no se han podido costear las cuotas obrero-patronales y te piden el acuerdo del INFONAVIT, con el que tampoco se ha podido cumplir por la misma situación. “Entonces, ¿cuál apoyo?”, se preguntó.El líder empresarial cordobés explicó que, mientras el semáforo se encuentra en rojo, la gran mayoría de la industria no puede trabajar, eso significa que no cuentan con ingresos, mientras están obligados a continuar con sus obligaciones, entre ellas las laborales, “porque entendemos que la gente que trabaja con nosotros son personas que tienen necesidades básicas y las tienen que cubrir de alguna manera”.Además, hay empresas que tienen unas utilidades muy marginales, que sólo son de un dígito y a la vuelta de un mes no alcanzan para cubrir los gastos fijos, puntualizó.Comentó que mientras los empresarios están haciendo un esfuerzo, los tres niveles de gobierno no están tomando las medidas necesarias para contener esta emergencia sanitaria. “Nos hemos dado cuenta de que se echan la bolita, porque el municipio es el responsable de un tema pero en otro resulta que la autoridad la tiene la Secretaría de Salud de Veracruz y en el otro tema que no les conviene, le avientan la responsabilidad a otro y al final no hacen nada”.Por otra parte, refirió que la emergencia sanitaria ha provocado que el desempleo vaya aumentando día con día, lo que a su vez está provocando un ambulantaje desbordado, porque esta gente necesita salir adelante pero lo peor es que se está desatando el nivel de los asaltos en la zona de Córdoba y su conurbación.“Mientras, hasta hoy, no hemos visto que la alcaldesa Leticia López Landero quiera sentarse a platicar para ver qué vamos a hacer. Ella está en el entendido de que está haciendo las cosas muy bien; sin embargo, hay varios temas importantes que resolver en la ciudad, empezando por el hecho de que al parecer la ambulancia destinada a los traslados de la ciudadanía está descompuesta o por lo menos no está en servicio”, comentó.“Adicionalmente, nos enteramos de que el Ayuntamiento de Córdoba no tiene la intención de pagar el combustible de la Policía y ¿cómo le podemos exigir a los responsables de mantener la seguridad de la ciudad que hagan su trabajo, si no le estamos dando las herramientas para que protejan a la población?”, reflexionó.Juan Francisco Castillo consideró que es necesario que todos los sectores productivos de la entidad se unan para trabajar de la mano con todos los niveles del Gobierno “pero me queda claro que a estos últimos no les interesa colaborar con la iniciativa privada y la situación en la que nos encontramos es por el mal manejo que ellos han establecido a lo largo de la pandemia”.Ahora, el Ejecutivo, en pleno pico de la pandemia y con muchas restricciones, está queriendo reactivar la economía pero consideramos que lo está haciendo de manera inadecuada y esta apertura va a ser a costa de vidas humanas, pronosticó.“Nosotros no somos especialistas en la administración de una pandemia pero nos sorprende que, desde diciembre del año pasado, cuando inició este problema, el Gobierno Federal dejó correr libremente a personas contagiadas a través de los aeropuertos, cuando las otras naciones controlaron sus fronteras. Simplemente tenemos que voltear a ver qué hicieron los países que están teniendo éxito en contener la pandemia.”.Señaló que existe una contradicción, “porque por un lado tenemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice que salgamos, que nos abracemos y por otro lado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, nos dice que no salgamos, que no usemos cubrebocas y luego que sí, que un día te dice una cosa y luego otra y nosotros no somos expertos pero sí entendemos que los resultados no están siendo los que medianamente esperaríamos”.“Por su parte, el Gobierno Estatal de Veracruz no existe, es una gerencia del Gobierno Federal. Si el Gobierno de la República dice a la derecha, aquí dicen a la derecha, no saben ni por qué pero ellos dicen a la derecha”.Asimismo, refirió que todo el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo están sobre el sector formal tratando de regularlo e imponiendo sanciones, mientras que el sector informal tiene una movilidad altísima y nadie los está vigilando y los contagios vienen de cualquier esfera.“No podemos estar restringiendo por un lado al sector formal que, aunque lastimado, está tratando de cumplir con las normas y por el otro lado, estar dejando correr con total libertad al sector informal”.Entendemos que las personas del sector informal también tienen necesidad de comer, afirmó, no estamos criticando que se puedan sostener o salir adelante, tienen derecho al trabajo pero hay que hacer algo para que cumplan con las medidas de sanidad y prevenir contagios en la mayor medida posible.El presidente de CANACINTRA aseguró que las industrias han estado pendientes de llenar las nuevas disposiciones del IMMS y cumplir con los requisitos que está pidiendo los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), “para garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y nuestra clientela”, por lo que estarán listos para volver a abrir cuando estemos en el semáforo correcto, los que vayan a poder abrir.Los apalancamientos de las empresas están subiendo y la viabilidad está desapareciendo, si no es que ha desaparecido ya, reiteró. “Hoy hay pocas empresas que realmente son viables y el resto están lideradas por empresarios que están dispuestos a dar su mejor lucha para seguir adelante. Unos lo van a lograr y otros no, esperemos estos últimos que sean los menos"."Es muy aventurado dar un diagnóstico pero el panorama es desolador, no es un escenario en el que creamos que podamos salir adelante", concluyó.