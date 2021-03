Aprehenden a campesino por abusar de su hijastra de 7 años, en Puente Nacional

El campesino Jorge D. L. C. C. fue aprehendido por Policía Ministerial de Cardel, por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una menor que era su hijastra, hace tres años, quedando a disposición del juez.



El hombre fue capturado afuera de su domicilio ubicado en la comunidad de Chicuasén, en el municipio de Actopan.



El Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Mixto de Primera Instancia Micro regional del Decimoséptimo Distrito Judicial de La Antigua, con residencia en Ciudad Cardel, fue quien giró la orden radicada dentro del proceso penal P/P/14/2021.



Los hechos se dieron el 16 de marzo del 2018, cuando fue a buscar a su hijastra de 7 años de edad, a la escuela primaria en Paso de Varas, en el municipio de Puente Nacional.



Pero, cuando iban camino a su casa la atacó sexualmente a la pequeña de identidad reservada y contó todo lo ocurrido a su mamá.



Tras haber escuchado a su menor hija, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas con sede en Cardel, en La Antigua.



Jorge D. L. C. C. quedó a disposición del juez y será en las próximas horas cuando se le resuelva su situación jurídica por el delito de Abuso Sexual.