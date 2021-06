Aprehensión de Omar Enrique “N” es una acción directa contra el PAN, acusa Dirigente

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, asentó que la detención de su sobrino en el municipio de Tantoyuca fue arbitraria y una acción directa en contra del partido.



El líder partidista, dijo que a Enrique “N” lo detuvieron a pesar de que es representante general del PAN dentro de la cabecera municipal de Tantoyuca, de manera que al momento de su detención se encontraba visitando a los representantes de casilla.



“Lo que están haciendo en Tantoyuca es una acción directa y premeditada en contra del PAN”, sostuvo.



En este sentido, Guzmán Avilés expuso que su sobrino no estaba armado y tampoco iba acompañado de personas armadas, ya que sólo se encontraba realizando sus actividades propias de representante general.



“Es falso que haya ido armado, es una detención ilegal”, refirió al agregar que no hubo justificación para su detención.



“No cometió ningún delito o conducta ilegal porque estaba trabajando e incluso tiene su nombramiento”.



En este sentido, Joaquín Guzmán dijo que desde el sábado, un helicóptero rondaba su domicilio en ese municipio para amedrentar a la familia Guzmán.



“Y no es lo único, hace rato hubo detención de una votante dentro de la casilla, Esmeralda Osio Gómez, a quien le encontraron 30 mil pesos, pero ella es comerciante, vende pollo y en la fila le revisaron y la sacaron para detenerla. Se la llevaron a Tuxpan”, adelantó.



Para finalizar, el líder panista señaló que estos actos son una agresión e intimidación en contra del PAN, por lo que tomarán las medidas correspondientes.